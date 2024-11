Rodolfo Landim abre o jogo sobre futuro de Gabigol no Flamengo

Rodolfo Landim explicou condições para permanência de Gabigol no Flamengo (Foto: André Durão)







Escrito por Lance! • Publicada em 01/11/2024 - 23:32 • Rio de Janeiro

O presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, abriu o jogo sobre a renovação de contrato com o atacante Gabigol. Em uma nova declaração, ao jornal Extra, dada nesta sexta-feira (1), às vésperas da final da Copa do Brasil, o mandatário do clube deixou claro que a permanência do jogador no elenco depende somente dele.

Ao abordar o assunto, Landim evidência o desejo de continuar contando com o atleta no clube. Em fala, o mandatário trata o atacante como ídolo da torcida e afirma que não está o deixando ir embora. Contudo, o presidente impõem a condição de uma renovação curta, de apenas um ano, o que até o momento não agrada Gabigol.

- A situação tá a mesma há meses. Ele tem uma proposta. O presidente do clube sou eu, os caras estavam negociando mas não foi nada fechado. Primeiro, eu não estou deixando ele ir embora. Tem a proposta. Então se ele for embora, é porque ele encontrou alguma coisa melhor. Ele tem uma proposta pra ficar no Flamengo - iniciou o presidente, antes de completar.

- Eu acho que ele também quer ficar no Flamengo. Agora, eu acho que as coisas precisam se juntar. O Flamengo precisa ter a perspectiva de que ele vai ter um desempenho bom durante vários anos. Porque uma coisa é fazer uma aposta por mais um ano. Outra é fechar o contrato por cinco anos com ele com o salário elevado - concluiu.

Gabigol

O atual contrato do atacante com o Flamengo chega ao fim desta temporada. Coincidentemente, o período também marca o encerramento do mandato de Rodolfo Landim. Até o momento as partes ainda não chegaram a um acordo para a renovação.

Com uma temporada com números ruins do atacante e rodeada de polêmicas extracampo, a diretoria do clube evita uma renovação longa. Por outro lado, Gabigol se recusa a assinar um contrato de apenas um ano. O impasse traz incerteza ao futuro do jogador.