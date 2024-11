Deyverson não pode atuar na Copa do Brasil pelo Atlético-MG (Foto: Pedro Souza)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 02/11/2024 - 11:25 • Belo Horizonte (MG)

Deyverson está fora da final da Copa do Brasil entre Flamengo x Atletico-MG, que acontecerá nos dias 3 e 10 de outubro. No entanto, o jogador tem histórico de provocações ao Rubro-Negro desde 2021. Relembre com o Lance! momentos que marcaram a rivalidade entre o atacante e o clube.

➡️ Flamengo ou Atlético-MG? IA crava campeão da Copa do Brasil

Onde tudo começou

O Palmeiras venceu a Libertadores contra o Flamengo em 2021, por 2 a 1 no placar. Na prorrogação, a bola procurou Deyverson aos quatro minutos, e na sua primeira participação no jogo, o camisa 9 invadiu a área e finalizou na saída de Diego Alves.

Na comemoração, Deyverson fez o gesto da "União Dedo Pro Alto", em referência grupo de torcidas que têm esse símbolo, como as principais organizadas de Palmeiras, Vasco e Atlético-MG, rivais históricos do Flamengo. Além disso, o centrovante é torcedor declarado do Cruz-Maltino.

Deyverson comemorando o gol da final da Libertadores de 2021 contra o Flamengo (Foto: Juan Mabromata/AFP)

Mesmo após ter saído do Verdão, em julho de 2022, Deyverson seguiu provocando o Rubro-Negro. Na final da Supercopa do Brasil de 2022, conquistada pelo Flamengo sobre o Palmeiras, o jogador se manifestou por meio das suas redes sociais.

- Vão falar que o Deyverson saiu do Palmeiras e quer zoar. Mas fazer o quê, pai? Vocês sangram e a cor do sangue é vermelho. Tem que chorar, faz parte. Está ganhando nada! Os flamenguistas vão me xingar, vão ficar bravo. Sou do Rio, mas não vai ter festa. Esquece - disse o camisa 9 em vídeo publicado nos stories do Instagram.

➡️ Atlético-MG x Flamengo: relembre provocações entre os clubes

Cuiabá x Flamengo

Pela camisa do Cuiabá, Deyverson já protagonizou polêmica contra o Flamengo. No dia 3 de dezembro de 2023, o atacante do Cuiabá deixou o campo sob gritos e xingamentos dos rubro-negros.

Ao ser substituído, Deyverson acenou para os torcedores do Flamengo com as mãos juntas, como se estivesse pedindo desculpas. Em seguida, antes de sentar no banco de reservas, Deyverson apontou para a tatuagem do troféu da Libertadores na perna esquerda.

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

O Flamengo enfrenta o Atlético-MG neste domingo (3), às 16h (de Brasília), para o jogo de ida da final da Copa do Brasil 2024. A partida será realizada no Maracanã, no Rio de Janeiro, sem a presença do carrasco rubro-negro em campo.