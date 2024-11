Flamengo tem a maior média de público do futebol brasileiro em 2024

Torcida do Flamengo no Maracanã (Foto: Marcelo Cortes/Flamengo)







Escrito por Lance! • Publicada em 01/11/2024 - 20:51 • Rio de Janeiro

Neste domingo (3), o Flamengo recebe o Atlético Mineiro no Maracanã pelo jogo de ida da final da Copa do Brasil. O clube carioca, que vive um momento positivo na temporada, após a chegada do técnico Filipe Luís, reflete esse bom desempenho nas arquibancadas: em 2024, o rubro-negro possui a melhor média de público entre todos os clubes do país, com mais de 54 mil torcedores por jogo.

Lotar o Maracanã se tornou uma rotina para o clube da Gávea. Em 2023, por exemplo, o Flamengo também registrou a maior média de público do futebol brasileiro e que inclusive foi recorde para a equipe na década, com média de 54 mil torcedores em 38 partidas como mandante, semelhante à que mantém na atual temporada. Porém, em 2024 o Flamengo ainda tem mais 4 jogos em casa até o fim, e pode bater esse recorde.

- A cada temporada, a torcida do Flamengo se supera e estabelece novos recordes. Isso demonstra a capacidade do clube em mobilizar milhares de apaixonados para assistir aos jogos. Nos últimos anos, a presença dos torcedores no Maracanã se consolidou como um dos trunfos da equipe, contribuindo para títulos e resultados expressivos, além de aumentar receitas e fortalecer a marca do clube - comenta Fábio Wolff, especialista em marketing esportivo e sócio-diretor da Wolff Sports.

A Imply ElevenTickets, que gerencia a venda de ingressos do Flamengo, tem sido fundamental nesse sucesso. Desde 2017, a plataforma ElevenTickets Imply permite ao clube gerenciar suas vendas online e em bilheterias, além de contar com o App Fla Ingressos e integração com o programa de sócio-torcedor.

- É uma enorme satisfação atender uma torcida tão grande como a do Flamengo. Nosso objetivo é proporcionar a melhor experiência aos torcedores, para que aproveitem ao máximo o espetáculo - diz Tironi Paz Ortiz, CEO da Imply.

A alta demanda por ingressos também tem reflexos no quadro de sócios do clube, que atualmente conta com cerca de 85 mil adimplentes, posicionando-se como o quarto maior programa de sócio-torcedor do país. Recentemente, o Flamengo anunciou novas vantagens para os sócios, como a plataforma Fla-Experience, onde os torcedores poderão trocar pontos por experiências exclusivas, e o Espaço Fla+, um ambiente privativo no Maracanã com open bar e open food.

- É positivo ver clubes buscando novas soluções para seus programas de sócio-torcedores. Além da paixão pelo clube, os torcedores hoje buscam experiências exclusivas, e quem se adaptar a essa nova realidade terá a oportunidade de ampliar receitas - afirma Sara Carsalade, co-fundadora da Somos Young, empresa especializada em programas de sócio-torcedor.

Torcida do Flamengo faz mosaico no Maracanã (Foto: Paula Reis/CRF)