Jornalista aponta titular do Flamengo como maior que Adílio

Adílio, um dos maiores ídolos da história do Flamengo (Foto: Acervo Lance!)







Escrito por Lance! • Publicada em 01/11/2024 - 19:04 • Rio de Janeiro

O jornalista Eugênio Leal realizou uma declaração polêmica ao comparar o ex-jogador Adílio com o volante Gerson nesta sexta-feira (1). Em declaração feita durante a programação dos canais ESPN, ele afirmou que o atual titular do Flamengo é maior que o campeão mundial de 1981 pelo clube.

Em análise, o comunicador apontou que Gerson é mais importante para a atual equipe rubro-negra, do que foi o ex-jogador. Para ele, Adílio foi um excelente coadjuvante para o elenco que tinha Zico como o principal nome. Eugênio destaca que o atual camisa 8 do rubro-negro exerce um papel de importância superior, tendo mais destaque dentro de campo.

- Hoje o Gerson é até maior do que foi o Adílio. O Adílio jogava no time que tinha Zico. Hoje, Gerson é a principal figura do Flamengo. O papel dele é mais importante. Eu vi Adílio jogar, foi importante, mas era um excelente coadjuvante, que teve seus momentos decisivos, brilhantes. Mas hoje, 2024, o Gerson é o protagonista - disse o jornalista.

Repercussão

A declaração de Eugênio Leal teve uma repercussão negativa. Muitos torcedores do Flamengo se manifestaram nas redes sociais e discordaram da análise do comentarista. Vale destacar, que Adílio é apontado como um dos maiores ídolos da história do clube carioca. Veja a reação dos internautas abaixo:

Internauta discordou da análise de Eugênio Leal (Foto: Reprodução)

Adílio, ídolo do Flamengo

Ao lado de Zico, Júnior, Nunes e companhia, Adílio marcou época com a camisa do Flamengo. Ele fez parte da geração de ouro do clube carioca dos anos 80. Com a camisa rubro-negra, o antigo volante conquistou dez títulos, sendo o mais marcante o Mundial de Clubes de 1981. Em agosto deste ano, o ex-jogador morreu aos 68 anos de idade. Durante os úlimos meses de vida, ele lutou contra um câncer no pâncreas.