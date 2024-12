Gabigol se despedirá do Flamengo no próximo domingo (8), em um jogo contra o Vitória no Maracanã, pela 38ª rodada do Brasileirão. O duelo acontecerá, às 16h (de Brasília), no Maracanã. Segundo o jornalista Gilmar Ferreira, um pedido do craque rubro-negro para a despedida do craque rubro-negro foi negada pelo presidente do Flamengo, Rodolfo Landim.

Gabigol queria usar um microfone para se dirigir à torcida durante seu último jogo pelo clube. A decisão de Landim, de acordo com Gilmar Ferreira, visa evitar possíveis impactos políticos, dadas as próximas eleições no clube, que acontecerão no dia 9 de dezembro.



A diretoria do Flamengo teme repetir tensões como as vividas após declarações de Gabriel na conquista da Copa do Brasil. Para evitar polêmicas, a gestão optou por não permitir o discurso de Gabigol no Maracanã.

O jogo de despedida promete ser marcante, com ingressos esgotados e expectativa de 70 mil pessoas no estádio. Este duelo não só marcará a despedida de um ídolo, mas também o encerramento da participação do Flamengo no Brasileirão de 2024.

Futuro de Flamengo sem Gabigol

O técnico Filipe Luís revelou, em entrevista coletiva, após a vitória por 3 a 2 sobre o Internacional, na tarde deste domingo (1), a estratégia do Flamengo em encontrar um substituto para Gabigol, que está de saída do clube ao fim da temporada. Além disso, o comandante comentou sobre os objetivos do Rubro-Negro no mercado.

- Com o Gabi saindo, obviamente precisamos ir para o mercado procurar um nome. O mais importante é encontrar um jogador que cumpra as características que pede o modelo de jogo. O meu modelo de jogo, e o que a torcida pede. Vamos atrás desse nome com ajuda do scout e da diretoria, para poder fazer o elenco crescer e melhorar ainda mais - afirmou o técnico rubro-negro.

