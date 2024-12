Pai de titular do Atlético-MG comemora demissão de Gabriel Milito

O Atlético-MG demitiu o técnico Gabriel Milito após a derrota para o Vasco por 2 a 0, em São Januário. A decisão da diretoria mineira agradou o pai do atacante Hulk, que comemorou a demissão através de um comentário em um post nas redes sociais.

Gilvan, pai do camisa 7 do Galo, postou uma série de Emojis em uma espécie de celebração da saída do técnico argentino. A manifestação aconteceu em um vídeo nas redes sociais postado pelo influenciador Wander Lourenço, do canal Fala Massa, que abordava a demissão de Gabriel Milito. Confira abaixo:

Demissão de Gabriel Milito

O treinador argentino se despediu do comando da equipe do Atlético-MG na última quarta-feira (4). A derrota para o Vasco por 2 a 0, no Estádio São Januário, pela 37ª rodada do Brasileirão, tornou o clima insustentável. Com o resultado, o Galo alcançou 13 jogos sem conquistar uma vitória na temporada.

Além disso, a perda dos títulos da Copa do Brasil, para o Flamengo, e da Libertadores, para o Botafogo, também colaboraram para a demissão do técnico. Com a saída, o Galo será dirigido pelo auxiliar Lucas Gonçalves na última rodada do Brasileirão, no domingo (8), contra o Athletico-PR, na Arena MRV.