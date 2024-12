Entenda a irritação de Filipe Luís na vitória fácil do Flamengo

Após a vitória do Flamengo por 3 a 0 diante do Criciúma pelo Brasileirão, o técnico Filipe Luís reconheceu erros de sua equipe na noite desta quarta-feira (4), no Heriberto Hülse. Apesar do time jogar com o estilo de jogo que ele pede, se impondo em campo, o jovem treinador não ficou satisfeito com a atuação da equipe.

Em entrevista coletiva, Filipe Luís deixou claro que não gostou da forma como o time rubro-negro se comportou em campo. Isso porque, para o comandante, a equipe acelerou o jogo em momentos errados e apresentou uma circulação lenta em outros minutos.

Havia a expectativa de que o Flamengo se comportasse de maneira apática nessa partida, já que o time não almeja mais nada no Campeonato Brasileiro. Mesmo com apenas três titulares desde o início, a equipe triunfou e garantiu a terceira colocação da competição.

Alguns torcedores rubro-negros chegaram a pedir que a equipe entregasse o jogo pelo fato da eminente vitória do time favorecer o Fluminense, rival do clube, na briga pela fuga do rebaixamento. O tricolor carioca disputa ponto a ponto com o Criciúma a permanência na Série A do futebol brasileiro do próximo ano.

Falas de Filipe Luís após a vitória do Flamengo

- A proposta foi a mesma: de ser protagonista do jogo e tentar a todo momento agredir o adversário. É verdade que estávamos circulando de uma forma que eu não gosto, um pouco mais lenta a circulação. E acelerando o jogo quando não precisava acelerar. Isso levava o time a ter idas e voltas na bola. O bloco defensivo ficou descompactado nessas idas e voltas, perdas de bola que o time não costuma ter. Isso fez com que o time gerasse um espaço muito grande no meio - disse Filipe Luís.

- Acabou tendo as idas e voltas que eu não gosto e que eu não queria. O jogo foi planejado da mesma forma, mas nem todos os adversários são iguais, existia um certo nervosismo pela parte do Criciúma, um jogo vertical também. E, da nossa parte, jogadores que não vinham jogando tanto. Então é natural, até eles se encontrarem em campo, alguns erros. A partir do momento em que o time se encontrou em campo, começaram a jogar um pouco mais - completou.