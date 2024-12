Torcedor do Botafogo aposta em derrota do Palmeiras e perde valor exorbitante

Na 37ª rodada do Brasileirão, Gabriel Laterce, influenciador digital e torcedor do Botafogo, enfrentou um revés ao apostar R$ 25 mil na vitória do Cruzeiro contra o Palmeiras. A partida, que aconteceu nesta quarta-feira (4), terminou com a vitória alviverde por 2 a 1, de virada. Assim, a aposta do alvinegro, divulgada em vídeo no Instagram, não se concretizou, e o Verdão se manteve na corrida pelo título brasileiro contra o Glorioso.

O influencer Laterce, que conta com mais de 8 milhões de seguidores, viu sua expectativa de lucro de R$ 90 mil desaparecer quando o Palmeiras, mesmo jogando fora de casa, conseguiu a virada.

- Hoje sou Cabuloso desde criancinha. Jogando em casa e depois de o Botafogo não deixar o maior rival [Atlético] ser bicampeão da Libertadores, não tem jeito, é carga no Cabuloso! Pelo amor de Deus, Cruzeiro, ganha do Palmeiras hoje. Nos dê essa alegria, a gente merece. Ainda mais que você precisa ir para a Libertadores. Vai com sangue nos olhos - disse o torcedor, em vídeo postado antes do jogo do Palmeiras

Esta vitória garantiu que as esperanças do time, de conquistar o Brasileirão pela terceira vez consecutiva, continuassem vivas. Enquanto isso, o Botafogo assegurou uma vitória crucial de 1 a 0 contra o Internacional no Beira-Rio, permanecendo na liderança com três pontos à frente do Palmeiras.

O Botafogo agora precisa apenas de um empate contra o São Paulo na última rodada para ser campeão, apesar da vitória garantir o título, mesmo antes do resultado do Verdão. O Palmeiras, por sua vez, deve vencer o Fluminense e esperar um tropeço do Botafogo para conquistar o tricampeonato.



A derrota do Cruzeiro impactou sua posição no campeonato, deixando o time em nono lugar com 49 pontos e reduzindo suas chances de classificação para a Libertadores. Vale lembrar também que, com a derrota da Raposa, o Corinthians garantiu a vaga no torneio continental.

Próximos jogos de Botafogo e Palmeiras

Na 38ª e última rodada do Brasileirão, o Botafogo enfrentará o São Paulo em casa, no Nilton Santos, e precisará de apenas da vitória para garantir o título brasileiro. Já na vice-liderança, o Palmeiras recebe o Fluminense, no Allianz Parque. Ambas as partidas acontecerão, às 16h (de Brasília), no próximo domingo (8).

