Entenda como guerra de bolas de neve rendeu punição a torcedores na Europa

AGF e Nordsjaelland, da Dinamarca, foram punidos terão que pagar multa de 5 mil coroas dinamarquesas (R$ 4,2 mil reais na cotação atual) após suas torcidas travarem uma guerra de bolas de neve em partida da Superliga do país da Europa, no dia 22 de novembro. A Federação Dinamarquesa de Futebol anunciou a punição aos clubes nesta quinta-feira (5).

Após investigação, foi concluído que quatro bolas de neve - sendo duas de cada lado da torcida - foram atiradas nas arquibancadas do Farum Park, casa do Nordsjaelland. De acordo com a entidade, o caso representa uma “violação de segurança e ordem no estádio” e representa um “foco crescente em atirar objetos em direção ao campo”.

- Na sexta-feira, 22 de novembro de 2024, foi disputada a partida do jogo 3F Superliga - Basic 2024/25 entre FC Nordsjaelland e AGD, no Right to Dream Park. A Autoridade Disciplinar do Futebol recebeu um relatório do Delegado de Jogo da Associação Divisional sobre a partida. O Delegado de Jogo da Associação Divisional, na seção 4.6, relatou que durante a partida duas bolas de neve foram lançadas de cada uma das seções de espectadores dos dois clubes: “4 bolas de neve, 2 da torcida de cada time. Não teve influência no resultado da partida” - escreveu a federação.

Na partida, o Nordsjaelland venceu por 1 a 0, com gol de Milan Iloski aos 47 minutos do segundo tempo. A equipe vencedora está na 7ª colocação e soma 26 pontos, enquanto o AGF tem dois pontos a mais e é o 4º lugar.