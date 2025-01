Juninho explica escolha pelo Flamengo: ‘Não pensei duas vezes’

Reforço do Flamengo, Juninho revelou o motivo que o fez aceitar a oferta do Rubro-Negro para retornar ao Brasil. Em coletiva, o centroavante afirmou que tinha outras propostas, mas está entusiasmado com o novo desafio.

- Espero me encaixar bem na equipe. Estou muito feliz e motivado. Simplesmente é o Flamengo. Não tem uma motivação a mais. Recebi outros convites para vir para cá ano passado, pois não queria voltar para o Brasil. É um sonho de qualquer jogador estar aqui. Eu não estava acreditando quando meus agentes falaram que o Flamengo estava interessado em mim. É um clube que todo mundo quer estar. Não pensei nem duas vezes, lógico que aceitei.

O centroavante não poupou elogios ao clube e afirmou que o fato do Rubro-Negro estar disputando títulos foi primordial em sua escolha. Além disso, o atleta disse que o Flamengo é bastante reconhecido na Europa.

- Flamengo é Flamengo. Sempre ouvi falar de Flamengo. Não tem muito o que dizer desse clube. Mas de alguns anos para cá estamos vendo uma grandeza maior, sendo campeão de tudo, brigando por tudo. E sendo reconhecido fora do Brasil. No Azerbaijão, as pessoas conhecem o Flamengo. Isso pesa mais e por eu ser brasileiro.

Na temporada, Juninho disputará posição com Pedro, embora o centroavante da Seleção Brasileira esteja afastado dos gramados por conta de uma cirurgia devido a ruptura do ligamento cruzado anterior no joelho esquerdo. Nesse início de ano, o atleta chega para brigar por um lugar com Bruno Henrique.

No Qarabag, Juninho participou de 26 jogos na temporada, tendo marcado 10 gols e contribuído com três assistências. O atacante retorna ao Brasil após seis anos com o objetivo de construir sua história no Brasil.