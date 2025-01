Wallace Yan celebra primeiro gol como profissional do Flamengo

O Flamengo foi derrotado pelo Nova Iguaçu por 2 a 1 no último domingo (19), em jogo válido pelo Campeonato Carioca. Apesar do tropeço, a partida tem muita importância para o meia-atacante Wallace Yan, autor do gol rubro-negro, seu primeiro gol como profissional.

continua após a publicidade

➡️ ‘É muito difícil falar não para o Mengão’, diz Juninho, reforço para a temporada

- O resultado não foi o que gostaríamos. Queríamos a vitória, mas infelizmente o resultado não veio. Fico muito grato pelo gol marcado, meu primeiro gol como profissional e ainda mais no Flamengo, onde passei meus últimos anos na base e sempre sonhei com esse momento. Tive um 2024 com números muito bons, com grandes conquistas e iniciar o ano com gol é muito importante - disse o atacante do Flamengo.

- Essa oportunidade que estamos tendo, é procurar se doar ao máximo para colher os frutos no futuro. Só agradeço a comissão técnica, diretoria e companheiros pela confiança. Na quarta já temos compromisso e agora é focar para buscar os três pontos no próximo jogo - completou Wallace Yan.

continua após a publicidade

O Flamengo volta a campo na próxima quarta-feira (22) e encara o Bangu, no Castelão, às 19h, ainda com time alternativo. O jogo marca o duelo dos lanternas da Taça Guanabara após três rodadas.

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo