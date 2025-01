José Boto, diretor de futebol do Flamengo, confirma acordo pelo atacante Juninho

José Boto, diretor de futebol do Flamengo, confirmou que o clube carioca tem um acordo pelo atacante Juninho, do Qarabag, do Azerbaijão. O dirigente português, no entanto, garantiu que o jogador ainda não assinou contrato. Além disso, reforçou que o Rubro-Negro buscará outros nomes no mercado.

- Há um acordo, mas só será jogador do Flamengo quando assinar. Qualquer jogador só é jogador do Flamengo depois que assinar e passar por exames médicos. Isso ainda não aconteceu - iniciou José Boto, em coletiva de imprensa em Gainesville, nos Estados Unidos, sede da pré-temporada do Flamengo.

José Boto, dirigente do Flamengo, durante a coletiva de imprensa (Foto: Reprodução)

- Não há necessidade de fazer contratações de 15 milhões de euros. Estamos atentos no mercado. Queremos reforçar o elenco - completou.

De acordo com o “GE”, o Flamengo pagará 5 milhões de euros (R$ 31,28 milhões) ao Qarabag de forma parcelada. Esse era o valor exigido pelo clube do Azerbaijão para negociar Juninho, que também era desejado pelo Sevilla. Os espanhóis chegaram a formalizar proposta há algumas semanas, mas com valores menores.

José Boto reafirma que o Flamengo não terá perdas importantes no plantel

Assim como na coletiva de imprensa do meio da semana, no Ninho do Urubu, Boto reafirmou que o clube carioca não perderá jogadores importantes na janela de transferências.

- Nós sabemos todos que é um ano difícil para o Flamengo. Não queremos esconder isso para ninguém. Quando aceitei sabia disso, Filipe sabia disso. Mas não estamos em salto. O elenco é muito bom. Não nos preocupa fazer contratações daquelas de muitos milhões. Não sai nenhum jogador que consideramos importante para a equipe. Não sai ninguém (importante). Só saem jogadores que não são tão importantes para os nossos objetivos. Queremos ganhar todas as competições, com prioridade para o Campeonato Brasileiro. O Flamengo não está em salto. Queremos reforçar o elenco e não deixá-lo mais frágil. Não especulem sobre saídas, não sai ninguém - explicou.

