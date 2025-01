Flamengo tem acordo por novo patrocínio para as mangas da camisa; veja detalhes

O Flamengo está próximo de fechar mais um patrocínio neste início de ano. Afinal, o clube chegou a um acordo com a empresa Shopee, do ramo de venda online, para estampar a marca nas mangas da camisa. Assim, o Conselho Deliberativo do clube convocou uma reunião extraordinária para tratar do assunto na terça-feira (14).

continua após a publicidade

➡️ Novo uniforme: confira imagem da camisa do Flamengo para 2025

Se for aprovado pelos conselheiros, o patrocínio será exposto nas mangas das camisas de jogo, treino e aquecimento dos jogadores do futebol profissional masculino e feminino. A parceria também abordará a equipe de basquete profissional masculina.

O espaço no uniforme do Flamengo, anteriormente, era ocupado pela empresa Kwai. O acordo entre as partes previa R$ 10 milhões por ano. A tendência é que a Shopee pague um valor superior.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo

Outros acordos em 2025

Anteriormente, o Rubro-Negro fechou três contratos de patrocínio neste início de ano. Confira:

ABC da Construção: short no futebol profissional masculino e feminino, masculino sub-20 e basquete masculino profissional por um ano. O Flamengo vai receber R$ 7,5 milhões, sendo R$ 5,5 milhões em dinheiro e R$ 2 milhões em permuta. inDrive: microfone nas entrevistas coletivas do time masculino e costas inferior da camisa do time feminino por um ano. O Rubro-Negro vai receber aproximadamente R$ 7 milhões. Texaco: números dos uniformes profissional masculino e feminino profissional, além do sub-20 pelos próximos dois anos. Ao todo, o Flamengo irá receber R$ 9 milhões.

Camisa do Flamengo com a marca da Texaco (Foto: Divulgação/Flamengo)

Para acompanhar as notícias do Flamengo, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real