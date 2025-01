Flamengo é escalado para a estreia no Campeonato Carioca; confira

O Flamengo está escalado para a partida contra o Boavista neste domingo (12), às 16h (de Brasília), pela primeira rodada do Campeonato Carioca. Na Arena Batistão, em Sergipe, o time carioca, treinado por Cléber dos Santos, vai a campo com time alternativo. Os destaques são Carlinhos, Lorran e Pablo, jogadores do time principal.

O Rubro-Negro tem o time titular com: Dyogo Alves; Daniel Sales, Cleiton, Pablo e Zé Welinton; Rayan Lucas, Fabiano e Guilherme; Thiaguinho, Carlinhos e Lorran.

Com o elenco principal, treinado por Filipe Luís, na pré-temporada nos Estados Unidos, o time carioca vai disputar os primeiros jogos do estadual com a "equipe B".

Carlinhos durante treino do Flamengo no Ninho do Urubu (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

A expectativa é que o time da Gávea entre em campo com força máxima apenas a partir da partida contra o Volta Redonda no dia 25 de janeiro. A tendência é que esse jogo seja realizado em Brasília, no Mané Garrincha.

Flamengo em busca do bicampeonato

Maior vencedor do Campeonato Carioca, o Rubro-Negro está em busca do 39ª título. Em 2024, a equipe conquistou o troféu após vencer o Nova Iguaçu na decisão. Dessa forma, vai em busca do bicampeonato.

