Flamengo vence e carimba vaga na próxima fase da Copinha

O Flamengo venceu o EC São Bernardo por 3 a 1, na noite deste sábado (11), e se classificou para a próxima fase da Copinha. No Estádio Nogueirão, em Mogi das Cruzes (SP), Felipe Lima e Bill (2) marcaram na vitória rubro-negra. Xing fez o tento da equipe adversária. O time carioca, com seis pontos, encerra a primeira fase do torneio na segunda posição do Grupo 23. O Zumbi-AL termina na liderança, com sete pontos.

continua após a publicidade

➡️Fique por dentro de tudo o que acontece na Copinha!

Na próxima fase, de mata-mata, o Flamengo vai encarar o Red Bull Bragantino. O Massa Bruta, aliás, venceu as três partidas que disputou na competição.

Como foi o jogo

O Flamengo abriu o placar logo aos três minutos. Em bobeada da defesa adversária, Felipe Lima aproveitou a oportunidade e mandou a bola para o fundo da rede. A jogada contou com assistência de Pedro Leão. Apesar da pressão inicial do time rubro-negro, foi o EC São Bernardo que tomou conta das ações ofensivas em grande parte do primeiro tempo. A equipe mandante chegou a marcar aos 14', mas o bandeirinha indicou impedimento.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo

Assim como na primeira etapa, o Flamengo continuou com dificuldade para trabalhar a bola, e o EC São Bernardo buscou aproveitar isso para buscar o empate. Entretanto, o time carioca pressionou o adversário, roubou a bola e marcou o segundo gol com Bill aos 24'. E não parou por aí! Quatro minutos depois, Bill voltou a balançar a rede, em dobradinha com Felipe Lima, que deu assistência para o companheiro.

Flamengo vence o EC São Bernardo na Copinha (Foto: Reprodução TV)

Ainda deu tempo para o EC São Bernardo diminuir com Xing, em um bonito chute de fora da área, que contou com um desvio no meio do caminho. Esse foi o único gol da equipe no torneio.

continua após a publicidade

Para acompanhar as notícias do Flamengo, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real