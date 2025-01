O atacante Juninho, do Qarabag, será o primeiro reforço do Flamengo para a temporada. O clube do Azerbaijão aceitou a proposta rubro-negra e liberou o jogador para viajar ao Brasil e realizar exames médicos. Juninho deve desembarcar no Rio nesta segunda-feira (12).

De acordo com o “GE”, o Flamengo pagará 5 milhões de euros (R$ 31,28 milhões) ao Qarabag de forma parcelada. Esse era o valor exigido pelo clube do Azerbaijão para negociar Juninho, que também era desejado pelo Sevilla. Os espanhóis chegaram a formalizar proposta há algumas semanas, mas com valores menores.

Juninho fará exames médicos no Rio e assinará contrato válido até dezembro de 2028. Após isso, ele deverá treinar no Ninho do Urubu e se juntar ao elenco principal somente após o retorno do grupo ao Brasil. O Flamengo está realizando pré-temporada nos Estados Unidos, mas a ida do reforço ao país não deverá acontecer devido a trâmites burocráticos de imigração.

O primeiro reforço do Flamengo no ano iniciou a carreira no Athletico-PR em 2015. Depois, passou por diversos clubes pequenos e médios do Brasil e de Portugal, até começar a se destacar nas duas últimas temporadas pelo Qarabag.

Ligação de Filipe Luís aproximou Flamengo de Juninho

O plano inicial de Juninho era seguir no futebol europeu, e o atacante estava animado com a negociação envolvendo o Sevilla. Mas o atacante também demonstrou interesse em se transferir para o Flamengo tão logo surgiram as primeiras sondagens.

O martelo foi batido após o jogador receber uma ligação do técnico Filipe Luís, que explicou o projeto do clube. Após isso, bastava o acerto final entre Flamengo e Qarabag.

A negociação entre os dois clubes avançou de forma definitiva a partir de sexta-feira, depois que o rubro-negro concretizou a transferência de Fabrício Bruno para o Cruzeiro, o que representou um importante reforço de caixa.