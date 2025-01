Léo Ortiz detalha primeiros dias de trabalho com Boto no Flamengo: ‘Muita fome de vencer’

Léo Ortiz, zagueiro do Flamengo, participou de coletiva de imprensa na tarde deste domingo (12), antes do treino do elenco em Gainesville, nos Estados Unidos. O defensor aproveitou a oportunidade para detalhar os primeiros dias de José Boto, diretor de futebol, com o Rubro-Negro. Ortiz ressaltou a "fome de vencer" do português.

- Um cara muito gente boa, que vem para somar. Ele não fala muito no dia a dia, teve pouco contato com a gente. Mas está sempre agindo por baixo dos panos, organizando tudo que ele tem para organizar. É um momento que ele deve ter muita coisa para resolver, por conta de contratações e rumores. Ele tem muita coisa para ajudar a gente em relação a isso - iniciou Léo Ortiz.

Léo Ortiz ao lado de Filipe Luís em treino do Flamengo (Foto: Reprodução)

- Ele vem com muita fome de vencer pelo Flamengo, de organizar da maneira dele. Ele já teve muito sucesso no futebol, então espero que ele possa contribuir com a gente - completou.

Fã da NFL, Léo Ortiz se impressiona com estrutura na pré-temporada

Amante do futebol americano, Léo Ortiz passou as férias nos Estados Unidos e acompanhou jogo do New England Patriots. Fã da NFL, ele se animou com a ideia do Flamengo treinar no campo do Florida Gators, um dos principais times do esporte universitário.

- Muito feliz de estar aqui, minha primeira pré-temporada com o Flamengo. Passei boa parte das minhas férias aqui e tive a oportunidade de levar algumas camisas do Flamengo para esse jogo. Foi um dia inesquecível para mim que sou torcedor, estar perto e entregar uma camisa do Flamengo foi marcante. Poder estar aqui nesta estrutura incrível é muito bom. Estou ansioso para conhecer a academia e o estádio do futebol americano. O treino de ontem foi muito bom, mesmo depois de uma viagem longa, para adaptar já com o campo e o frio. Hoje começa a vera - revelou.

