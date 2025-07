Luiz Araújo lidera números no Flamengo; confira

Um dos destaques do Flamengo na temporada é Luiz Araújo. O camisa 7 rubro-negro vem sendo muito importante no esquema tático da equipe de Filipe Luís. Mas, além disso, o atacante também é responsável por grande parte das jogadas ofensivas do time carioca. Os números, aliás, comprovam isso: ele é o jogador que mais finaliza no gol, com 27 chutes.

➡️ Rafinha conta bastidores de vestiário do Flamengo após caso de Filipe Luís e Pedro

E não para por aí. Luiz Araújo também é o jogador com mais grandes chances criadas (9), o que mais acerta passes decisivos (49) e o que mais tem dribles certos (49). Confira outros números do atacante com a camisa do Flamengo em 2025.

⚔️ 33 jogos (18 titular)

⚽ 9 gols (2º do time)

🅰️ 6 assistências (2º do time)

🅿️ 15 participações em gols (2º do time)

🧠 9 grandes chances criadas (1º do time)

🔑 49 passes decisivos (1º do time)

🎯 27 finalizações no gol (1º do time)

💨 49 dribles certos (1º do time)

Luiz Araújo foi fundamental na vitória do Flamengo diante do São Paulo

Luiz Araújo foi o grande nome do Flamengo na vitória por 2 a 0 contra o São Paulo no Maracanã no último domingo. O primeiro gol foi dele, aos 16 minutos do segundo tempo. A jogada contou com uma característica marcante de Luiz Araújo: ele recebeu a bola, tirou o marcador do lance e fez um golaço, sem chance para o goleiro Rafael.

Segundo gol saiu de jogada com Luiz Araújo

O segundo gol do Flamengo, de Wallace Yan, também passou por Luiz Araújo. Já nos acréscimos do segundo tempo, o atacante acertou outro grande chute. No rebote de Rafael, o Garoto do Ninho mandou para o fundo da rede, e fechou a vitória.

