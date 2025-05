Rafael se agita e ‘trabalha’ por Cristiano Ronaldo no Botafogo

A notícia de que Cristiano Ronaldo entrou na mira de um clube brasileiro - ainda não revelado - agitou os bastidores e deixou torcedores eufóricos. Assim, o ex-lateral Rafael, que se aposentou em 2024 pelo Botafogo, seu clube do coração, se movimentou e "fez sua parte" na tentativa de contar com o astro do Al-Nassr na Copa do Mundo de Clubes da Fifa.

Em vídeo publicado nas redes sociais, Rafael divulgou que mandou áudio para o ex-zagueiro Rio Ferdinand, seu companheiro e de CR7 nos tempos de Manchester United (ING), pedindo uma ajuda especial.

- Rio, onde você está? Diga ao Cristiano Ronaldo para vir para o Botafogo, meu amigo. Diga a ele para jogar o Mundial de Clubes pelo Botafogo, por favor. Envie essa mensagem para ele - disse o ex-jogador. Ferdinand, por sua vez, respondeu com risadas.

Em fim de contrato com o Al-Nassr, da Arábia Saudita, Cristiano Ronaldo tem recebido sondagens para o Mundial de Clubes e foi alvo de proposta de uma equipe brasileira, conforme publicou o "Marca", da Espanha. Botafogo, Flamengo, Fluminense e Palmeiras representarão o país na competição a partir do dia 14 de junho, mas os quatro clubes sequer falam sobre a possibilidade.

O Botafogo estreia na Copa do Mundo de Clubes da Fifa no dia 15, contra o Seattle Sounders, dos Estados Unidos, às 23h (de Brasília), no estádio Lumen Field. O grupo do Glorioso ainda conta com os gigantes europeus Paris Saint-Germain e Atlético de Madrid.