O novo adversário do Flamengo no Mundial de Clubes será conhecido no próximo sábado (31). A partida entre LAFC e América do México será transmitida no YouTube pela Cazé TV. A informação foi divulgada pela Fifa na tarde desta terça-feira e confirmada pelo Lance!

Lloris e Brian Rodríguez vão se enfrentar neste sábado (Foto: Reprodução/Instagram)

A Cazé TV é uma das detentoras dos direitos de transmissão do Mundial de Clubes no Brasil e fará sua estreia na cobertura com o jogo do play-in. O clube que vencer a partida ocupará a vaga do León no grupo D do torneio da Fifa.

Na tv aberta, a Rede Globo também é listada pela Fifa entre as emissoras que poderão fazer a transmissão do jogo para o Brasil no sábado. No entanto, a empresa ainda não confirmou a exibição do confronto.

A expectativa para o duelo entre o time dos Estados Unidos e o do México é grande. Os ingressos para o jogo entre America do México e Los Angeles FC, foram esgotados nesta terça-feira (27). O jogo acontece no BMO Stadium, em Los Angeles.

Com uma capacidade para 22 mil torcedores, o estádio estará lotado por torcedores do LAFC, que joga em casa. Do outro lado, os apoiadores do América do México também devem estar presentes em bom número, já que a quantidade de pessoas com origem mexicana que viviam nos Estados Unidos estava em 2018 estava estimada em 40 milhões.

BMO Stadium recebe Los Angeles FC x América do México (Foto: Michael Juliano/ Time Out)

Há uma grande rivalidade entre torcedores das duas equipes. Os clubes se enfrentaram oficialmente apenas uma vez pela semifinal da Champions da Concacaf em 2020. O LAFC eliminou o América do México na ocasião.

A partida que define o dono da vaga no grupo do Flamengo no Mundial terá prorrogação e pênaltis em caso de empate. O jogo está marcado para começar às 23h30 de Brasília. O clube classificado enfrentará o Flamengo na última rodada da fase de grupos do Mundial.

Jogo entre Flamengo e LAFC ou América do México no Mundial

📅 terça-feira, 24 de junho

🌍 Flamengo x Club América (México) ou Los Angeles FC (EUA)

⚽ Grupo D

🕐 22h (de Brasília)

📍 Camping World Stadium, Orlando