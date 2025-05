Cristiano Ronaldo sobre futuro no Al-Nassr: ‘Este capítulo chegou ao fim’

Nesta segunda-feira (26), o Al-Nassr perdeu para o Al-Fateh por 3 a 2 de virada e perdeu a chance de se classificar para a próxima edição da Champions da Ásia. Em suas redes sociais, Cristiano Ronaldo falou em tom de despedida após a que deve ter sido sua última partida pelo clube saudita. O português é especulado no Brasil para a disputa do Mundial de Clubes que começa em junho.

Na última partida do Al-Nassr na temporada, Cristiano abriu o placar e chegou ao seu 936º gol oficial na carreira, restando apenas 64 para o gol mil. Contudo, a equipe não sustentou a vantagem e tomou a virada, perdendo a chance de se classificar para a próxima Champions Asiática.

Em suas redes sociais, Cristiano Ronaldo deu a entender que foi sua última partida pelo clube árabe. O contrato do português se encerra no fim de junho e as partes não chegaram a um acordo para renovação.

— Este capítulo chegou ao fim. A história? Ainda está sendo escrita. Grato a todos — afirmou CR7 em seu X (antigo Twitter).

O Al-Nassr, time de Cristiano Ronaldo, ganhou nova chance de classificação para a Champions Asiática após ter três pontos restituídos por conta da escalação irregular de um goleiro adversário na 23ª rodada. No entanto, apesar da oportunidade, a equipe precisava vencer seu jogo e torcer por um tropeço do Al-Hilal. Com a derrota do Al-Nassr e a vitória do Al-Hilal por 2 a 0 sobre o Al-Qadsiah, o Al-Hilal garantiu a vaga ao terminar em segundo lugar com 75 pontos.

Com futuro incerto no Al-Nassr, Cristiano Ronaldo recebe proposta de clube brasileiro

Cristiano Ronaldo deve deixar o Al-Nassr e, segundo a imprensa internacional, o futebol brasileiro aparece como um possível destino para o astro português.

Cristiano Ronaldo pode ter feito sua última partida pelo Al-Nassr nesta segunda-feira. (Foto: Fayez NURELDINE / AFP)

A informação foi divulgada pelo jornalista José Félix Díaz, do jornal espanhol Marca, que aponta o interesse de um clube brasileiro em contar com o astro português justamente para a disputa do Mundial de Clubes. Sem revelar qual seria a equipe, a reportagem indica que a proposta “abriria a possibilidade de participar do Mundial”, reforçando a intenção de ter Cristiano Ronaldo como um reforço de impacto para a competição.

