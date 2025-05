Presidente do Flamengo revelou sonho de contratar Cristiano Ronaldo

Presidente do Flamengo, BAP já revelou o sonho na contratação do atacante Cristiano Ronaldo durante a campanha para se tornar mandatário do Rubro-Negro. Questionado pela "ESPN" sobre um jogador que gostaria de ver vestindo o Manto Sagrado, o cartola não pensou duas vezes antes de falar o nome do português.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo

Segundo o jornal espanhol "Marca", o jogador do Al-Nassr estaria em contato com um clube brasileiro que estará presente na disputa do Mundial de Clubes. No entanto, a equipe interessada na contratação de Cristiano Ronaldo não foi revelada. Além do Flamengo, Palmeiras, Botafogo e Fluminense também estão classificados na competição.

Contratado pelo Al-Nassr em janeiro de 2023, Cristiano Ronaldo encerra seu contrato com a equipe saudita ao fim da temporada. Desde sua chegada na equipe, o português se frustrou sem conquistar títulos, embora tenha o maior salário do mundo do futebol.

continua após a publicidade

Flamengo conta com "trunfos" por Cristiano Ronaldo

Embora não haja informações sobre o interesse concreto do Flamengo em Cristiano Ronaldo, o Rubro-Negro possui dois trunfos em relação ao português. Tanto Danilo, quanto Alex Sandro dividiram os vestiários com o português na Juventus, da Itália.

Enquanto o lateral-esquerdo atuou ao lado de Cristiano Ronaldo nas três temporadas em que o atacante defendeu a Velha Senhora, o atual zagueiro jogou com o atleta por dois anos.

continua após a publicidade