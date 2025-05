Olheiro Lance!: cinco opções de mercado para Cristiano Ronaldo

40 anos, 936 gols e uma dúvida: qual será o próximo destino de Cristiano Ronaldo? Com seu contrato prestes a expirar no Al-Nassr, o atacante português deu a entender que seguirá um novo caminho para o restante de sua carreira. Desde clubes brasileiros até europeus, o mercado ainda é muito aquecido para um dos maiores da história.

continua após a publicidade

As principais opções giram em torno de times que estarão na disputa do Mundial de Clubes da Fifa no mês de junho. O Al-Nassr não está entre os classificados e Cristiano Ronaldo estaria focado em estar no novo torneio da entidade que rege o futebol mundial. Abaixo o Lance! lista cinco potenciais destinos para o "robôzão".

continua após a publicidade

Olheiro Lance!: cinco opções para Cristiano Ronaldo

Futebol brasileiro

Apesar de sonho distante, especialmente por conta do lado financeiro, Cristiano Ronaldo esquentou o mercado do futebol brasileiro nos últimos dias. Tudo isso por conta da informação de que um clube que irá disputar o Mundial estaria negociando sua contratação. Entre as opções, seriam quatro nomes: Flamengo, Fluminense, Palmeiras e Botafogo, sendo este o indicado como ativo nas tratativas pelo atacante.

Troca para o Al-Hilal

Já adaptado ao futebol da Arábia Saudita, Cristiano Ronaldo pode seguir no país, mas se transferindo para o Al-Hilal, time que mais obteve sucesso nacional nos últimos anos. A negociação seria facilitada pelo fato de que o Al-Nassr também pertence ao PIF (Fundo de Investimento Público). A equipe também irá disputar o Mundial de Clubes.

continua após a publicidade

Aventura em Marrocos

Além do Brasil e Arábia Saudita, outro país que terá um representante no Mundial de Clubes será o Marrocos, com o Wydad Casablanca. Mesmo correndo por fora pelo fato de ser um mercado fora do usual, o clube estaria de olho na situação do jogador, utilizando empresário espanhol para intermediar as negociações. A informação é do jornal "Marca".

Reencontro com Sergio Ramos no México

Companheiros e campeões de tudo no Real Madrid, Sergio Ramos e CR7 poderiam se reencontrar no Monterrey, do México, que é outra figurinha carimbada no Mundial de Clubes da Fifa. Informações do jornalista Nico Schira indicam que o clube mexicano poderia ser um dos destinos do atacante.

Retorno para casa em Portugal

Em um cenário para além do Mundial de Clubes, Cristiano Ronaldo pode se aproveitar da iminente saída de Viktor Gyökeres para assumir o ataque do Sporting, de Portugal. A equipe em questão foi a primeira de CR7 na carreira, o revelando para o mundo antes de ser um dos maiores da história. Pelo histórico, seu nome é frequentemente associado a um retorno.

