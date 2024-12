Hexacampeonato em 2009: o ano fantástico de Adriano Imperador pelo Flamengo

Adriano Imperador, que se despedirá dos gramados neste domingo (15), quando reunirá ex-companheiros e nomes importantes do futebol, no Maracanã, é um dos grandes jogadores da história do Flamengo. Com a camisa rubro-negra, o ídolo fez história em 2009. Afinal, foi um dos heróis da conquista do hexacampeonato brasileiro. O Lance! relembra a trajetória!

O Flamengo anunciou a contratação de Adriano Imperador no dia 6 de maio de 2009. Na época, o clube carioca, presidido por Márcio Braga, precisou fazer alguns acordos financeiros para contar com o atleta. O atacante, revelado pelo Rubro-Negro, fez a sua reestreia no Maracanã, diante de 68 mil torcedores, contra o Athletico. Ele marcou o segundo gol na vitória por 2 a 1.

Jogos marcantes de Adriano Imperador naquele Brasileirão

Adriano teve atuações marcantes. O primeiro grande jogo em seu retorno foi a vitória por 4 a 0 contra o Internacional no Maracanã, quando marcou três gols (um de falta). Também no estádio carioca, foi dele o gol da vitória por 1 a 0 contra o Corinthians no Dia dos Pais.

Adriano Imperador comemorando gol contra o Internacional (Foto: Ricardo Cassiano/Lancepress)

A grande pintura do Imperador na competição foi um gol de cobertura contra o Coritiba, na vitória por 3 a 0 em casa. O atacante contou com a assistência de Petković.

Ele também se destacou clássicos. Afinal, marcou os dois tentos no triunfo por 2 a 0 contra o Fluminense, e o único da vitória contra o Botafogo por 1 a 0.

Além disso, Adriano também foi responsável por outras vitórias importantes, como contra Santos e Atlético-MG, ambas fora do Rio de Janeiro.

Adriano durante jogo contra o Santos na Vila Belmiro (Foto de Eduardo Viana/Lancepress)

Relembre como foi o jogo que sacramentou o título

Naquele jogo, o Flamengo precisava vencer o Grêmio, que usava reservas, e teve muita dificuldade. Num jogo nervoso, com quase 85 mil presentes no Maracanã, os gaúchos abriram o placar, aos 21 minutos, com Robson.



David Braz empatou ainda no primeiro tempo, aos 29, em sobra na área após Adriano, que teve muita dificuldade para jogar machucado, dividir a bola com os defensores. E foi Ronaldo Angelim o autor do gol do título, aos 24 da segunda etapa, após cobrança de escanteio. Com a vitória, o Flamengo chegou aos 67 pontos e foi campeão brasileiro, com dois a mais que o vice Internacional.

Adriano Imperador comemorando o título do Brasileirão (Foto: Ari Ferreira/Lancepress)

Números de Adriano Imperador em 2009 pelo Flamengo

Adriano disputou 30 das 38 rodadas do Brasileirão. No total, marcou 19 gols e distribuiu quatro assistências. Com ele em campo, o Flamengo teve 15 vitórias, sete empates e oito derrotas.

O título mais marcante da carreira

Para Adriano, a conquista do Brasileirão foi a mais importante de sua carreira.

- Teoricamente, estava lá embaixo, o time não estava bem. Um título, para mim, inesquecível. O grupo era muito bom. Nós realmente nos unimos, e isso fez com que a gente pudesse ser campeão, com certeza - disse, recentemente, ao "GE".