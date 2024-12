Despedida de Adriano: como comprar ingressos para assistir ao jogo

A despedida oficial de Adriano Imperador dos gramados acontece neste domingo (15) às 17h (de Brasília) no estádio Maracanã, no Rio de Janeiro. O amistoso reunirá craques do Flamengo de um lado e, do outro, da Inter de Milão além, de amigos do ex-jogador. Os ingressos estão disponíveis no site oficial da partida. ➡️Clique para comprar.

continua após a publicidade

➡️Despedida de Adriano: relembre jogos memoráveis da carreira do Imperador

A MTR7, empresa responsável pelo evento, abriu a venda de ingressos inicialmente para sócios torcedores do Flamengo - com 15% de desconto em cima do valor durante o primeiro lote. Hoje (12), os ingressos estão no segundo lote e aberto para o púbico geral.

Quanto custa o ingresso para a despedida de Adriano

Valores referente ao segundo lote:

Norte

- Sócio Torcedor do Flamengo: R$75

- Público Geral: R$75 (meia R$37,50)

Sul

- Sócio Torcedor do Flamengo: R$75

- Público Geral: R$75 (meia R$37,50)

Leste Superior

- Sócio Torcedor do Flamengo: R$80

- Público Geral: R$80,00 (meia R$40,00)



Leste Inferior

- Sócio Torcedor do Flamengo: R$90

- Público Geral: R$90,00 (meia R$45,00)

continua após a publicidade

Oeste Inferior

- Sócio Torcedor do Flamengo: R$95

- Público Geral: R$95,00 (meia R$47,50)

Maracanã Mais

- Sócio Torcedor do Flamengo: R$500

- Público Geral: R$500 (meia R$250,00)

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Flamengo

Como será a formação das equipes

Adriano defenderá um time em cada tempo. Do lado rubro-negro já confirmaram presença o ídolo Zico e jogadores como Petkovic, Athirson, Zé Roberto, Léo Moura, Vagner Love, Ronaldo Angelim, Júlio César, Reinaldo, Toró, Edilson e Denílson, que atuaram ao seu lado com a camisa do Flamengo. Além deles, nomes como Emerson Sheik, Aloísio Chulapa e Beto.

Já a equipe que vestirá a camisa dos “amigos italianos”, destaque para Materazzi, que terá uma turma boa ao seu lado, como Córdoba, ⁠Gamarra, Ventola, Burdisso e Karagounis.

continua após a publicidade