João Guilherme aponta dificuldades do Flamengo na Libertadores: 'Não será fácil'
Rubro-Negro está no grupo A do torneio continental
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O Flamengo está no Grupo A da Copa Libertadores de 2026 junto com Cusco FC, do Peru, Estudiantes, da Argentina, e Independiente de Medellín, da Colômbia. Ao Lance!, o narrador João Guilherme, da Flamengo TV, apontou as dificuldades da chave inicial do Rubro-Negro.
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Durante um encontro no evento Fut Summit, no Rio de Janeiro, o narrador apontou que o Flamengo caiu em um grupo difícil da Libertadores. Ele chamou atenção para as dificuldades ddas viagens e para a altitude da ciddade de Cusco, no Peru.
— Não é um grupo simples não. Tem muitas viagens e o Flamengo já estreia na altitude lá em Cusco. O Independiente de Medelín, é uma equipe que na Colômbia é complicada. O Estudiantes é uma equipe que o Rubro-Negro conhece bem. Não é grupo fácil. Mas o clube tem condições de passar em primeiro lugar — analisou o narrador.
Ainda sobre as adversidades da altitude, João Guilherme comentou como é difícil para os narradores trabalharem em determinadas condições. Assim como para os atletas, o ar rarefeito é a principal dificuldade a ser enfrentada na hora de gritar o gol.
— Eu já narrei em La Paz (Bolívia) pela Libertadores. É um horror. A sensação era de que estava correndo em uma esteira. Puxava o ar e ele não vinha — concluiu.
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Fase de grupos da Libertadores
Além do Flamengo, outros cinco clubes brasileiros também estão presentes na principal competição do continente sul-americano. Tratam-se de Fluminense, Palmeiras, Corinthians, Mirassol e Cruzeiro. Veja abaixo os grupos completos da competição:
Grupo A:
Flamengo
Estudiantes
Cusco
Independiente Medellín
Grupo B:
Nacional
Universitario
Coquimbo Unido
Deportes Tolima
Grupo C:
Fluminense
Bolívar
Deportivo La Guaira
Independiente Rivadavia
Grupo D:
Boca Juniors
Cruzeiro
Universidad Católica
Barcelona (EQU)
Grupo E:
Peñarol
Corinthians
Independiente Santa Fé
Platense
Grupo F:
Palmeiras
Cerro Porteño
Junior Barranquilla
Sporting Cristal
Grupo G:
LDU
Lanús
Always Ready
Mirassol
Grupo H:
Independiente del Valle
Libertad
Rosario Central
Universidad Central
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