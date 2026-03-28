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O Flamengo está no Grupo A da Copa Libertadores de 2026 junto com Cusco FC, do Peru, Estudiantes, da Argentina, e Independiente de Medellín, da Colômbia. Ao Lance!, o narrador João Guilherme, da Flamengo TV, apontou as dificuldades da chave inicial do Rubro-Negro.

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Durante um encontro no evento Fut Summit, no Rio de Janeiro, o narrador apontou que o Flamengo caiu em um grupo difícil da Libertadores. Ele chamou atenção para as dificuldades ddas viagens e para a altitude da ciddade de Cusco, no Peru.

— Não é um grupo simples não. Tem muitas viagens e o Flamengo já estreia na altitude lá em Cusco. O Independiente de Medelín, é uma equipe que na Colômbia é complicada. O Estudiantes é uma equipe que o Rubro-Negro conhece bem. Não é grupo fácil. Mas o clube tem condições de passar em primeiro lugar — analisou o narrador.

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Ainda sobre as adversidades da altitude, João Guilherme comentou como é difícil para os narradores trabalharem em determinadas condições. Assim como para os atletas, o ar rarefeito é a principal dificuldade a ser enfrentada na hora de gritar o gol.

— Eu já narrei em La Paz (Bolívia) pela Libertadores. É um horror. A sensação era de que estava correndo em uma esteira. Puxava o ar e ele não vinha — concluiu.

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Fase de grupos da Libertadores

Além do Flamengo, outros cinco clubes brasileiros também estão presentes na principal competição do continente sul-americano. Tratam-se de Fluminense, Palmeiras, Corinthians, Mirassol e Cruzeiro. Veja abaixo os grupos completos da competição:

Grupo A:

Flamengo

Estudiantes

Cusco

Independiente Medellín

Grupo B:

Nacional

Universitario

Coquimbo Unido

Deportes Tolima

Grupo C:

Fluminense

Bolívar

Deportivo La Guaira

Independiente Rivadavia

Grupo D:

Boca Juniors

Cruzeiro

Universidad Católica

Barcelona (EQU)

Grupo E:

Peñarol

Corinthians

Independiente Santa Fé

Platense

Grupo F:

Palmeiras

Cerro Porteño

Junior Barranquilla

Sporting Cristal

Grupo G:

LDU

Lanús

Always Ready

Mirassol

Grupo H:

Independiente del Valle

Libertad

Rosario Central

Universidad Central

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