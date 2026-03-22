Jardim abre o jogo sobre Plata após Corinthians x Flamengo: 'É necessário ter atitude'

Após o empate entre Corinthians e Flamengo em 1 a 1 na Neo Quimica Arena, neste domingo (22), o técnico Leonardo Jardim a ausência de Gonzalo Plata nas últimas relações. Paquetá abriu o placar para o Rubro-Negro, enquanto Yuri Alberto deixou tudo igual ainda na primeira etapa.

continua após a publicidade

— Em relação ao Plata, é um jogador que está tendo dificuldades de integração, essa integração é vasta. Por isso, neste momento, para jogar no Flamengo é necessário estar bem integrado. É necessário ter concentração, atitude e um empenho físico grande para lutar pelos resultados.

➡️ Corinthians e Flamengo empatam por 1 a 1 em duelo equilibrado pelo Brasileirão

OUTRAS RESPOSTAS

Após explicar a ausência do atacante, o treinador comentou o resultado da partida e projetou a parada para a Data Fifa. O comandante segue invicto no comando do Rubro-Negro.

continua após a publicidade

Resultado

— O Flamengo não joga para empatar. Perdemos dois pontos. Não era esse o objetivo. O primeiro tempo foi equilibrad, de pequena superioridade nossa, mas com alguns aspectos técnicos que falamos no intervalo. Acreditávamos que no segundo tempo iríamos ser mais dominadores, mas devido aos fatos do jogo não foi possível. Os jogadores estão de parabéns porque jogamos quase 45 minutos com 10 e o adversário fez uma finalização no gol. Dar parabéns pelo empenho, pela atitude coletiva de fazer uma segunda parte sem sofrer gols, sempre bem posicionados em termos estratégicos.

Jogadores convocados e Data Fifa

— Em relação a esse grupo de jogadores internacionais que vão representar as seleções, do meu lado o que eu posso pensar é fazer força para que eles voltem depois do trabalho as seleções todos inteiros, que isso é que é importante e que também não tenham nem lesões, nem uma fadiga muito grande. Em relação aos outros, vamos descansar agora dois dias. Depois voltamos para trabalhar, sempre com a ideia de ir melhorando os processos que temos implantado. Alguns jogadores que jogam menos melhorarão um pouco a condição. Essa é a estratégia de trabalho para que a partir do dia 24, começar a preparar já o jogo do início de abril, que é no dia 2.

continua após a publicidade

Arbitragem

— Não é muito interessante falar de arbitragem, mas acho que todo mundo viu a expulsão de um jovem jogador nosso que está muito triste, porque ele acha que não fez nada demais. Uma expulsão do último jogo do Carrascal, que hoje aconteceu a mesma vez que o Jorginho, mas foram duas medidas. Por isso eu não vou falar. O que é que eu vou falar? Vocês viram melhor do que ninguém, não vale a pena estar aqui a falar, porque o importante para mim é o jogo e valorizar a atitude dos jogadores.

O que vem por aí para Corinthians e Flamengo?

Com o resultado, o Corinthians termina na 11ª posição com dez pontos somados em oito rodadas. O Flamengo tem um jogo a menos na tabela e soma 14 pontos, ocupando a 4ª posição. Agora, o Brasileirão terá uma pausa de nove dias para a disputa da Data Fifa, a última antes da Copa do Mundo.

No retorno da pausa, o Corinthians visita o Fluminense fora de casa, no dia 1º de abril. No dia 2, o Flamengo vai à Bragança Paulista para enfrentar o RB Bragantino. O começo de abril também marca o começo da fase de grupos da Libertadores para as duas equipes, com a primeira rodada marcada a partir do dia 7 de abril.

Paquetá e Yuri Alberto disputam bola em Corinthians x Flamengo (Foto: Fabiano Martins/AgÃªncia F8/Gazeta Press)

+ Aposte nos próximos jogos do Brasileirão!

*É preciso ter mais de 18 anos para partici