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Flamengo define plano para a Copa do Mundo e estuda intertemporada no exterior; veja destinos

Flamengo avalia logística para treinos fora do Brasil

Pedro Bernardo
Rio de Janeiro (RJ)
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Lucas Bayer
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 12/05/2026
16:00
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Pedro comemora gol em Flamengo x Vitória (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)
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O Flamengo ainda não definiu o planejamento definitivo para o elenco durante a parada da Copa do Mundo, que será disputada de 11 de junho a 19 de julho. Segundo informação publicada inicialmente pelo GE e confirmada pelo Lance!, o clube estuda realizar uma intertemporada fora do país e aguarda o técnico Leonardo Jardim para bater o martelo sobre o destino final.

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Pedro comemora o gol do Flamengo com os companheiros de equipe (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)
Pedro comemora o gol do Flamengo com os companheiros de equipe (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

A primeira parte da pausa será dedicada ao descanso. Como a temporada de 2026 começou mais cedo, impedindo os 30 dias de férias regulamentares na virada do ano, a comissão técnica utilizará a Copa para complementar esse período. O início da folga está marcado para logo após o jogo contra o Coritiba, no dia 30 de maio, no Maracanã. A duração prevista é de cerca de 15 dias, com a reapresentação ocorrendo no Ninho do Urubu, onde o elenco inicia as atividades antes de embarcar para o exterior.

A segunda parte da preparação ainda está em fase de análise logística. Atualmente, o Flamengo trabalha com três frentes: o Uruguai é fortemente cotado pela estrutura e proximidade, enquanto a Argentina aparece como uma opção viável para manter o ritmo competitivo. Portugal é a alternativa europeia, mas corre por fora no momento por conta da logística mais complexa.

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Leonardo Jardim durante entrevista coletiva após Flamengo x Vasco (Foto: Lucas Bayer / Lance!)
Leonardo Jardim durante entrevista coletiva após Flamengo x Vasco (Foto: Lucas Bayer / Lance!)

Além de ajustar o time principal, o treinador aproveita a parada para observar jovens das categorias de base. O treinador terá trabalho dobrado para montar os treinos, já que o Flamengo tem pelo menos 12 jogadores nas pré-listas para o Mundial.

No Brasil, os nomes de Danilo, Alex Sandro, Léo Pereira, Léo Ortiz, Lucas Paquetá, Pedro e Samuel Lino estão no radar de Ancelotti. Além deles, Varela, Arrascaeta e De la Cruz (Uruguai), Carrascal (Colômbia) e Plata (Equador) também devem desfalcar o grupo durante a Copa do Mundo.

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O Flamengo tenta acelerar as definições, visto que o primeiro compromisso pós-Copa já tem adversário definido: a Chapecoense, fora de casa, em partida prevista para os dias 22 ou 23 de julho.

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