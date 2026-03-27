Atuação de Plata, do Flamengo durante amistoso chama atenção

O empate em 1 a 1 entre Marrocos e Equador, nesta sexta-feira (27), em amistoso internacional para a Copa do Mundo de 2026, acabou repercutindo entre torcedores brasileiros por um motivo específico: a atuação de Gonzalo Plata, atacante do Flamengo.

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Vivendo um momento de pressão no clube carioca, o equatoriano teve participação direta em lances decisivos da partida, tanto positivos quanto negativos e virou assunto nas redes sociais.

Plata contribuiu com uma assistência no gol do Equador, mas também desperdiçou uma chance clara e cometeu um pênalti. O lance, no entanto, acabou anulado posteriormente por invasão na área.

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Veja a assistência:

A atuação irregular dividiu opiniões e aumentou a insatisfação de parte da torcida rubro-negra, que já vinha criticando o desempenho recente do jogador. Veja os comentários:

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Como foi o jogo?

O primeiro tempo foi morno nas oportunidades criadas, mas ficou marcado pela superioridade do Equador, que criou as melhoras chances de gol. Com mais posse de bola, os equatorianos ficaram perto de abrir o placar com Alan Minda, jogador do Atlético-MG, que puxou contra-ataque em velocidade e chutou de fora da área com perigo, com a bola passando perto da meta defendida por Bono.

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Do outro lado, a seleção marroquina conseguiu sobreviver a pressão do Equador e conseguiu se arrumar já na reta final da primeira etapa. Mesmo com o mesmo número de finalizações dos adversários — seis — não teve uma oportunidade clara de gol.

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Equador e Marrocos empataram por 1 a 1 (Foto: Oscar DEL POZO / AFP)

No retorno do segundo tempo, a seleção equatoriana conseguiu abrir o placar com John Yeboah. Após tabelinha com Gonzalo Plata, do Flamengo, o camisa nove do Equador bateu de primeira da entrada da área para marcar o primeiro gol do jogo.

O Equador seguia melhor após o gol, pressionando a defesa marroquina. Porém, após conseguir um escanteio em um contra-ataque, El Aynaoui foi derrubado por Gonzalo Plata dentro da área e o árbitro marcou pênalti para Marrocos. Na cobrança, El Aynaoui parou em Galíndez, mas Mohamed Rabie Hrimat apareceu no rebote para empatar o placar. Porém, após revisão do VAR, o gol foi anulado por invasão de Hrimat no momento da penalidade.

Nos minutos finais, a seleção marroquina se atirou ao ataque e, após escanteio cobrado por Achraf Hakimi, Neil El Aynaou apareceu para cabecear e empatar o duelo no Riyadh Air Metropolitano. Ao fim, o empate persistiu e o duelo acabou por 1 a 1.

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