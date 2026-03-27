Ídolo do Flamengo reprova postura de atacante do clube: 'Não faz isso'
Ronaldo Angelim não perdoou atitude de Plata
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Nos últimos dias, a situação de Gonzalo Plata no Flamengo se tornou cada vez mais delicada. O atleta, que removeu suas fotos com a camisa do clube em suas redes sociais, também deixou de seguir o time, sendo criticado por Ronaldo Angelim, ídolo do Rubro-Negro.
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Gonzalo Plata perde espaço no Flamengo e pode sair após a Copa do Mundo; entenda o cenário
Texto de Lucas Bayer
A saída de Filipe Luís contribuiu para a perda de protagonismo de Plata. Antes peça de confiança do ex-treinador, o atacante agora precisa reverter o cenário para voltar a ganhar espaço no elenco. Para isso, ajustes no comportamento fora de campo são considerados fundamentais.
Embora comentários sobre a vida social do jogador circulem nas redes, a avaliação interna vai além do extracampo. Desde sua chegada, a comissão técnica observa um desempenho abaixo do esperado nos treinamentos no Ninho do Urubu. A informação foi publicada inicialmente pelo "ge" e confirmada pelo Lance!.
Segundo Leonardo Jardim, o jogador enfrenta dificuldades de integração. Até o momento, Plata participou de apenas dois jogos sob o comando do treinador, ambos saindo do banco de reservas. A situação ganhou repercussão após sua ausência na lista de relacionados para a partida contra o Corinthians, pela última rodada do Campeonato Brasileiro.
— É um jogador que está tendo dificuldades de integração. Neste momento, para jogar no Flamengo, é necessário estar bem integrado. Precisamos de concentração, atitude e grande empenho físico para lutar pelos resultados — afirmou Jardim após o confronto.
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Diante do cenário, a diretoria não descarta negociar Plata após a Copa do Mundo. Ele segue prestigiado na seleção equatoriana e deve ser convocado para o torneio — inclusive, já foi chamado para os amistosos desta Data Fifa.
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