Ex-Flamengo, Vasco e Botafogo comenta sobre carinho que recebe de torcedores cariocas

Zé Roberto, meio-campista aposentado com passagens por Flamengo, Botafogo e Vasco, comentou em entrevista com o Lance! como se sente ao receber o carinho dos torcedores. O ex-atleta também destacou seu respeito e admiração pelos fãs e outras equipes.

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Veja o que disse o ex-atleta:

— Muito legal. Acho que o legado que a gente deixa é isso aí: o respeito, o carinho. Eu sempre fui um cara que — no Rio, só não joguei no Fluminense —, mas, mesmo assim, tenho o carinho e o respeito do Fluminense, porque procurei sempre respeitar a instituição, independentemente do time que eu estava defendendo - disse Zé Roberto.

— Acho que é assim. Vale a pena a zoação, vale a pena, enfim, você defender o clube em que está naquele momento, mas tem que haver respeito pela instituição, porque todos merecem respeito. A minha vida sempre foi assim, e hoje eu carrego isso: esse carinho, esse respeito do torcedor. Acho isso único, maravilhoso - continuou.

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— É bom estar com os amigos, também estar com os meus filhos, estar com as pessoas. E elas veem que, principalmente aqui no Rio de Janeiro, têm esse carinho, esse respeito pelo Zé Roberto. Isso não tem preço - concluiu o ex-meio campista.

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Zé Roberto (Reprodução/ Charla Podcast)

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Confira um trecho do vídeo da entrevista do Lance! com o ex-jogador Zé Roberto, realizada pelo repórter Bernardo Pinho.