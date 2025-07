A Roma tem interesse em Wesley, do Flamengo, e prepara proposta de 25 milhões de euros (R$ 160 milhões), segundo o jornal italiano "La Gazzetta dello Sport". O clube italiano entrou em contato com o Rubro-Negro sondando a situação do lateral-direito.

continua após a publicidade

➡️ Flamengo encaminha contratação de atacante irlandês do West Bromwich

Além da redução do preço, os Giallorossi querem empréstimo com obrigação de compra após uma temporada. Por sua vez, o Fla mantém a postura de exigir, pelo menos, 30 milhões de euros (cerca de R$ 191,6 milhões) pelo jovem de 22 anos. No último mês, em entrevista para o mesmo jornal italiano, o diretor de futebol do Mais Querido, José Boto, colocou o preço no jogador.

— Oficialmente não há nada com a Itália, enquanto extraoficialmente… Mas 20 milhões (de euros), como tenho ouvido por aí, não são suficientes para comprá-lo, pelo menos uns 30. Wesley está pronto para a Europa. É um talento enorme. Vamos ver depois da Copa do Mundo, mas nós não somos obrigados a vendê-lo. Ele é muito rápido, até mais do que Dodô, da Fiorentina. É melhor atacando do que defendendo, mas como é tão veloz, sempre consegue se recuperar. Como todo lateral brasileiro, é ofensivo — declarou Boto.

continua após a publicidade

➡️Janela do Flamengo aponta para mudanças no setor ofensivo

Wesley é interesse antigo do técnico da Roma

Técnico da Roma, Gian Piero Gasperini já havia demonstrado interesse em Wesley durante seu ciclo no comando da Atalanta. No meio de 2024, o clube de Bérgamo chegou a ter um acordo verbal com o Flamengo no valor de 16 milhões de euros, além de mais quatro milhões de euros em variáveis. Contudo, a negociação fracassou por mudanças de termos antes da ida do lateral à Itália.

Gasperini acredita que o jovem encaixa perfeitamente no sistema ofensivo e agressivo pelas laterais que propõe. O treinador valoriza a velocidade em progressão, capacidade de apoiar e aproveitamento nos dribles.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo