Quem é Mikey Johnston, provável reforço do Flamengo?

O Flamengo está próximo de ter Mikey Johnston como reforço para o setor ofensivo. O irlandês de 26 anos pertence ao West Bromwich, da segunda divisão da Inglaterra, e custará ao Rubro-Negro cinco milhões de libras (cerca de 37 milhões de reais, na cotação atual) segundo o veículo britânico "Express & Star".

O Lance! apurou que o nome do atleta vinha sendo estudado pelo scout rubro-negro, com o aval do diretor de futebol José Boto, que o acompanha desde passagem pelo Vitória de Guimarães, de Portugal, entre 2022 e 2023. A contratação do atacante de lado de campo supre umas das lacunas no elenco enxergadas pelo Departamento de Futebol do Fla.

Carreira de Mikey Johnston

Mikey Johnston foi formado nas categorias de base do Celtic, da Escócia, por onde atuou por 93 partidas, fez 13 gols e distribuiu 12 assistências. O jogador ainda atuou pelo Vitória de Guimarães, de Portugal, na temporada 2022/23, antes de se juntar ao West Bromwich, na temporada seguinte.

O irlandês somou três gols e deu cinco assistências em 42 partidas pelo clube inglês na última temporada, sendo 40 destas na Championship. Ao todo, o atacante tem 199 partidas na carreira, incluindo a Youth League da Uefa, com 31 gols e 26 assistências nestas partidas. A melhor temporada do ponta foi em 2023, quando fez 20 jogos, com sete gols e duas assistências pelo Celtic.

Johnston na temporada 2024/25 pelo West Bromwich

⚔️ 41 jogos (25 titular) ⚽️ 3 gols 🅰️ 5 assistências 🔑 46 passes decisivos ✅ 84% acerto no passe (!) ↗️ 65% acerto na bola longa (!) 💨 77 dribles certos 💪 129 duelos ganhos (!) 🦾 90 bolas recuperadas

Como joga Mikey Johnston?

Johnston se destaca como ponta com maior atuação pela esquerda, mas capaz de ocupar ambos os lados. Atacante de boa velocidade e explosão, ele costuma partir em diagonais em direção à segunda trave e à marca do pênalti, apostando em infiltrações sem bola para surpreender a defesa adversária.

Intenso na pressão, sustenta o ritmo de marcação durante toda a partida e vence frequentemente duelos corpo a corpo, embora sua estatura de 1,75 metro limite o desempenho em disputas aéreas. Nos passes, apresenta percentual de acerto sólido nas transições, mas a finalização carece de confiança: o irlandês pouco finaliza (1,6 por jogo), com aproveitamento reduzido (5% de conversão).

O repertório de Johnston inclui dribles curtos e condução de bola, com troca frequentemente de um extremo ao outro, característica valorizada pelo 4‑2‑3‑1 de Filipe Luís. Johnston precisa aprimorar o chute, mas traz variação e intensidade ao setor ofensivo.

