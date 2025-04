Léo Ortiz, zagueiro do Flamengo, valoriza empate na altitude: ‘Fizemos um grande jogo’

O empate do Flamengo por 0 a 0 com a LDU no Equador, pela terceira rodada da fase de grupos da Libertadores, não foi tão ruim para o time brasileiro. Esse foi o tom adotado por Léo Ortiz após a partida no Estádio Casa Blanca, em Quito. Segundo o defensor, o empate deixa o Rubro-Negro em uma boa situação na competição.

- É sempre difícil jogar aqui, por conta da altitude e da velocidade da bola. Até você se acostumar eles já tomam conta do jogo. Acredito que fizemos um grande jogo, conseguimos nos defender muito bem das bolas cruzadas que eles tem, criamos algumas chances e poderíamos ter saído com a vitória - refletiu Ortiz.

Flamengo empata com a LDU pela Libertadores (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

- Sabíamos que era uma grande equipe, com grandes jogadores, ainda mais dentro da casa deles. Eles impõe muita pressão. Contra o Táchira eles fizeram uma grande partida e a gente veio muito preparado, queríamos a vitória, infelizmente não veio, mas o empate nos deixa bem dentro do grupo - completou o xerife rubro-negro.

Com o resultado, o Rubro-Negro ficou com quatro pontos, na terceira posição do Grupo C. Pelo mesmo grupo, Central Córdoba e Deportivo Táchira se enfrentam na quinta-feira. Para os rubro-negros, o ideal é que a equipe argentina, que está na segunda posição (quatro pontos) não vença. O Táchira, lanterna, ainda não pontuou.

Como foi o jogo entre Flamengo e LDU

O Flamengo contou com o domínio do jogo no primeiro tempo em Quito (64% de posse de bola), mas sem grandes chances de perigo. A equipe mandante buscou dar espaço para o time de Filipe Luís, que contou com alguns erros de troca de passes, principalmente com Wesley. Com este cenário, os equatorianos aproveitaram as falhas rubro-negras para sair no contra-ataque, mas não tiveram êxito.

A melhor oportunidade de gol foi do lado brasileiro. Aos 36 minutos, Arrascaeta recebeu grande lançamento de Gerson, que contou com deixadinha de Juninho. O camisa 10 da Gávea tirou um marcador da jogada, mas chutou sem força, facilitando para o goleiro Valle.

Segundo tempo

O Flamengo voltou mais disperso do intervalo, e sem conseguir furar o sistema defensivo adversário. Assim, o técnico Filipe Luís optou por colocar Pedro em campo. O atacante, logo em seu primeiro lance na partida, deu um toquinho de cobertura para Wesley, mas o goleiro da LDU chegou primeiro na bola.

O time equatoriano começou a gostar da partida e ocupou o campo de defesa do Flamengo, que aparentou estar sentindo a altitude. Aos 37', Estrada chegou a balançar a rede do gol de Rossi, mas o assistente levantou a bandeira (impedimento). Já nos acréscimos, ele cabeceou com muito perigo.

Com o cenário da partida, principalmente pelo segundo tempo, o Flamengo contou com a sorte para levar o empate na bagagem.

