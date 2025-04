Filipe Luís enaltece partida dos jogadores do Flamengo na Libertadores: ‘Muito orgulhoso’

Apesar do empate sem gols com a LDU em Quito, Filipe Luís, técnico do Flamengo, gostou do que sua equipe reproduziu no campo do Estádio Casa Blana, em Quito (EQU). Após a partida, o treinador elogiou a equipe rubro-negra, e disse estar feliz com o desempenho apresentado.

- Tivemos oportunidades de finalizar, de chegar perto da área. Pelo o que eu vi do jogo do Táchira, que a LDU dominou todo o segundo tempo, eu acredito que tenha sido um jogo muito bom dos meus jogadores, estou muito orgulhoso porque é muito difícil jogar aqui - disse Filipe Luís.

Filipe Luís durante a partida contra a LDU (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

- A nível geral eu fiquei feliz com o desempenho de todos eles. Queríamos ter vencido. Era importante essa vitória. Nós mesmo nos colocamos nessa situação, de perder o jogo em casa contra o Central Córdoba - adicionou o treinador, em outro trecho da coletiva.

Dificuldade com a altitude

Assim como Pedro, Filipe Luís também abordou a questão da altitude (2.850 m) após o fim do jogo. O treinador revelou que o atacante Bruno Henrique precisou de auxilio de oxigênio.

- Só o Bruno que pediu auxilio de oxigênio, mas todos sentem. Eu também peguei os dados do ano passado, dos jogadores que sentem menos, que sofrem menos. A função defensiva do time mais importante hoje era do Gerson, ele tinha que fazer um esforço muito grande e ele fez esse esforço e com a bola no pé, é um jogador que não perde a bola - detalhou.

Como foi o jogo entre Flamengo e LDU

O Flamengo contou com o domínio do jogo no primeiro tempo em Quito (64% de posse de bola), mas sem grandes chances de perigo. A equipe mandante buscou dar espaço para o time de Filipe Luís, que contou com alguns erros de troca de passes, principalmente com Wesley. Com este cenário, os equatorianos aproveitaram as falhas rubro-negras para sair no contra-ataque, mas não tiveram êxito.

A melhor oportunidade de gol foi do lado brasileiro. Aos 36 minutos, Arrascaeta recebeu grande lançamento de Gerson, que contou com deixadinha de Juninho. O camisa 10 da Gávea tirou um marcador da jogada, mas chutou sem força, facilitando para o goleiro Valle.

Segundo tempo

O Flamengo voltou mais disperso do intervalo, e sem conseguir furar o sistema defensivo adversário. Assim, o técnico Filipe Luís optou por colocar Pedro em campo. O atacante, logo em seu primeiro lance na partida, deu um toquinho de cobertura para Wesley, mas o goleiro da LDU chegou primeiro na bola.

O time equatoriano começou a gostar da partida e ocupou o campo de defesa do Flamengo, que aparentou estar sentindo a altitude. Aos 37', Estrada chegou a balançar a rede do gol de Rossi, mas o assistente levantou a bandeira (impedimento). Já nos acréscimos, ele cabeceou com muito perigo.

Com o cenário da partida, principalmente pelo segundo tempo, o Flamengo contou com a sorte para levar o empate na bagagem.

