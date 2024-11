Flamengo volta a vencer, São Paulo tropeça e mais; confira os resultados do NBB

Cinco jogos marcaram a segunda-feira (11) do NBB (Novo Basquete Brasil). No Rio, o Flamengo derrotou o União Corinthians (RS) por 95 a 77, em duelo marcado pelo domínio Rubro-Negro e com grande atuação do ala Gui. Em São José do Campos (SP), o São José surpreendeu e derrotou o São Paulo por 79 a 68, assim como o Minas, que bateu o Unifacisa por 78 a 76, em Belo Horizonte, e continua na liderança da competição.

continua após a publicidade

➡️ Donos do Boston Celtics encontram dificuldades para vender franquia; entenda

🏀 FLAMENGO 95 X 77 UNIÃO CORINTHIANS

O Flamengo se recuperou em grande estilo da derrota sofrida pelo São Paulo na última quinta-feira (7) e venceu o União Corinthians (RS) por 95 a 77, no ginásio do Tijuca. O Rubro-Negro começou com tudo, e logo no primeiro quarto abriu 13 pontos. No período seguinte, o time carioca seguiu com o controle da partida e foi para o intervalo vencendo por 21 de vantagem: 59 a 38.

No segundo tempo, o Flamengo diminuiu o ritmo, e o União Corinthians tirou um pouco da desvantagem, mas não o suficiente para ameaçar a vitória Rubro-Negra. Com o resultado, o time carioca ultrapassa o gaúcho e assume a segunda colocação na tabela do NBB.

continua após a publicidade

Gui foi o destaque do Flamengo na vitória sobre o União Corinthians (Foto: Paula Reis/CRF)

🏀 SÃO JOSÉ 79 X 68 SÃO PAULO

O São José surpreendeu o São Paulo e venceu por 79 a 68. O vice-lanterna do NBB fez um grande primeiro tempo, com Vieta e Adyel brilhando. O time do interior paulista foi para o intervalo com 17 pontos de vantagem (40 a 23).

O Tricolor Paulista até tentou encurtar a diferença no segundo tempo. Reduziu para 10 pontos, mas não conseguiu chegar perto do São José, que administrou a vantagem para vencer pela segunda vez na competição. O São Paulo ocupa a sexta colocação.

continua após a publicidade

O São José venceu o São Paulo, em São José dos Campos (Foto: Léo Lenzi/Agência NTZ)

🏀 MINAS 78 X 76 UNIFACISA

Líder da competição, o Minas não teve vida fácil contra o lanterna Unifacisa. O primeiro quarto foi parelho, tanto que refletiu no placar, 19 a 19, mas no segundo período o time mineiro conseguiu ter uma leve vantagem e abriu dois pontos (41 a 39), mas tudo mudou na volta do intervalo.

O Unifacisa começou a dominar o jogo no segundo tempo, marcou 27 pontos no quarto, contra 19 do adversário e chegou nos dez minutos finais liderando por seis. Porém, o Minas mostrou que não é líder do NBB por acaso e virou a partida nos minutos finais e ganhou por 78 a 76.

O Minas bateu o Unifacisa e lidera o NBB (Foto: Hedgard Moraes/MTC)

🏀 OUTROS RESULTADOS

Fortaleza/Basquete Cearense 66 x 49 Paulistano

Pinheiros 87 x 76 Franca

O que vem por aí?

O Novo Basquete Brasil segue nesta terça-feira (12), com mais dois jogos. No Ginásio do Sesi, o Pato Basquete (PR) recebe o Vasco da Gama (RJ); e no Ginásio Wlamir Marques, o Corinthians (SP) encara o Bauru (SP).