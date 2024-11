Marcos Braz chora ao relembrar tragédia no CT do Flamengo

Marcos Braz é vice-presidente de futebol do Flamengo (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 04/11/2024 - 12:07 • Rio de Janeiro (RJ)

Vice-presidente de futebol do Flamengo, Marcos Braz não segurou a emoção ao falar sobre o acidente das vítimas no Ninho do Urubu. Em entrevista à "CNN", o dirigente relembrou o momento conturbado que marcou a atual gestão da equipe rubro-negra.

- Eu estou até chorando, porque fiquei muito tempo sem falar desse tema. Foi muito difícil, eu não sei avaliar se teve erro ou se não teve erro. O que eu posso falar é que eu não sei se podia ter se humanizado um pouco a mais ou a menos, mas o Flamengo tentou ser correto com todo mundo - disse Marcos Braz.

- Não tinha só as dez crianças que morreram, tinha mais gente nesse processo. Todo mundo teve seus ajustes, talvez não era o que esperava. Foi muito duro, mesmo sendo vice-presidente de futebol profissional, eu vi aquela tragédia do meu lado. Eu fui uma das primeiras pessoas a chegar - acrescentou.

Relembre o caso do incêndio no Ninho do Urubu

O incêndio aconteceu no dia 8 de fevereiro de 2019. No momento em que os jogadores da base do Flamengo dormiam no contêiner, um curto-circuito em um dos aparelhos de ar-condicionado provocou as chamas. Dez jovens entre 14 e 16 anos morreram. Foram eles: Arthur Vinicius, Athila Paixão, Bernardo Pisetta, Christian Esmério, Gedson Santos, Jorge Eduardo, Pablo Henrique, Rykelmo de Souza Viana, Samuel Thomas e Vitor Isaías.

Cinco anos depois do incêndio, o caso segue sem definição na Justiça. Oito réus respondem em liberdade no julgamento de responsabilidade pela tragédia no Ninho do Urubu, mas ninguém foi punido até então.