Flamengo: dublador revela o que disseram Filipe Luís e Gabigol em discussão

Discussão de Filipe Luis e Gabigol chamou atenção em Flamengo x Atlético-MG (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 03/11/2024 - 21:35 • Rio de Janeiro (RJ)

Uma cena chamou atenção na vitória do Flamengo sobre o Atlético-MG por 3 a 1, neste domingo (3). No primeiro tempo, Filipe Luís deu uma bronca em Gabigol, que respondeu o treinador. Através das redes sociais, o dublador Gustavo Machado revelou o que foi dito na discussão entre o técnico e o atacante, no Maracanã.

- Gabi, vem aqui! Vem aqui! Você me respeita, seu moleque. Vem aqui! - gritou Filipe Luis.

- Tu só fala comigo, só fala comigo - respondeu Gabigol.

- Tá se escondendo, tá se escondendo! - retrucou o técnico.

Segundos após a bronca de Filipe Luís, Gabigol recebeu um lançamento no ataque e marcou o segundo gol do Flamengo no jogo. Na comemoração, o atacante cumprimentou o técnico.

- Você me respeita! Vai lá jogar, ca*****. Vai jogar - disse o treinador.

Na etapa final, Gabigol marcou o segundo dele no jogo, o terceiro do Flamengo. Arrascaeta já havia aberto o placar para o Rubro-Negro. Nos minutos finais, Alan Kardec descontou para o Atlético-MG e deu números finais ao duelo. A partida de volta da final da Copa do Brasil ocorre no próximo domingo (10), na Arena MRV.