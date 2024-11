Filipe Luís abre o jogo sobre falha de Léo Ortiz em Flamengo x Atlético-MG

Filipe Luís à beira do campo durante partida entre Flamengo e Atlético-MG, no Maracanã, pela final da Copa do Brasil (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 04/11/2024 - 11:07 • Rio de Janeiro (RJ)

Após a vitória do Flamengo por 3 a 1 sobre o Atlético-MG, neste domingo (3), na partida de ida da final da Copa do Brasil, o técnico Filipe Luís comentou sobre a falha de Léo Ortiz. Apesar de ter sido um dos destaques na defesa, o zagueiro tentou rifar a bola da zona de perigo e acabou entregando para o adversário. Alan Kardec diminuiu para os mineiros.

- Normal que um jogador fique abatido com o que aconteceu, mas ele tem que ficar com o que ele fez de bem, né? Isso eu aprendi do tênis, você tem que se perdoar, esquecer o que aconteceu. Foi uma fatalidade, tentou tirar a bola e acabou prendendo a bola no pé e acabou que acontecendo um gol do Atlético (…) ele tem que ficar tranquilo porque ele fez um grande jogo - disse Filipe Luís, que complementou:

- Eu repito a mesma coisa que eu falei do Evertton lá em Porto Alegre. Os erros acontecem e as vezes eles são punidos. Mas existem outros erros que acabam que não saíram em gol. Como a jogada do Plata, no primeiro tempo. E aí a gente testaria crucificando agora o Plata, então eu não me guio muito por isso. Me guio pelo que o jogador fez durante os 90 minutos.

Léo Ortiz é zagueiro titular do Flamengo (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

Como foi o jogo entre Flamengo e Atlético-MG?

Gabriel Barbosa foi definitivamente Gabigol no primeiro jogo da decisão da Copa do Brasil. O atacante marcou dois gols na vitória do Flamengo por 3 a 1 diante do Atlético-MG, neste domingo, no Maracanã. Arrascaeta abriu o marcador para o time rubro-negro, enquanto Alan Kardec descontou para os mineiros. Com o resultado, o Flamengo pode perder por escore simples domingo que vem, em Belo Horizonte, que mesmo assim será campeão.