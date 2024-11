Gabigol rebate Flamengo após ser cortado do jogo contra o Atlético-MG

Gabigol se manifestou em suas redes sociais (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)







Escrito por Pedro Brandão , supervisionado por Lucas Bayer • Publicada em 12/11/2024 - 18:20 • Rio de Janeiro (RJ)

Gabigol respondeu à decisão do Flamengo de não relacionar o atacante para a partida contra o Atlético-MG. O jogador se manifestou através de sua conta oficial no X, antigo Twitter. O confronto contra o Galo será nesta quarta-feira (13), às 20h (de Brasília), pelo Brasileirão.

O Flamengo, por meio de nota oficial, informou que o atacante não será relacionado para o confronto desta quarta-feira. O motivo seria dar tranquilidade ao trabalho de Filipe Luís e seguir o planejamento para 2025. Gabriel se manifestou e se colocou à disposição para atuar normalmente. O atleta deixou claro que a decisão foi unilateral e confirmou presença no setor norte do Maracanã.

Após o título do Rubro-Negro na Copa do Brasil, contra o próprio Atlético-MG, Gabriel Barbosa revelou, ainda no gramado, que não seguirá no Flamengo depois do término do contrato, no fim de 2024. Posteriormente, o "ge" publicou que o atacante já estaria acertado com o Cruzeiro.

Gabigol comemora título de campeão da Copa do Brasil na Arena MRV (Foto: Fernando Moreno/AGIF)

Na entrevista, o ídolo do Flamengo expôs sua insatisfação com a diretoria do clube em relação à forma como a negociação de uma possível renovação foi gerida. O atacante ainda mostrou seu descontentamento com o seu aproveitamento no time antes da chegada de Filipe Luís.

