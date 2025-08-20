Globo muda horário de programação para transmitir jogo do Flamengo sub-20

A TV Globo exibirá em canal aberto a final da Copa Intercontinental Sub-20 entre Flamengo e Barcelona. A partida acontece neste sábado (23), às 16h30 (de Brasília), no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro. Para acomodar a transmissão do jogo, a emissora fez uma leve alteração na programação.

A atração que foi atingida na mudança foi o programa Caldeirão com Marcos Mion, que na data será antecipado para as 14h50 (de Brasília). A informação foi divulgada primeiramente pelo portal "F5", da Folha de São Paulo.

A cobertura será realizada simultaneamente na TV aberta e no SporTV, canal esportivo disponível por pacote de assinatura. Na transmissão em canal aberto, Gustavo Villani será o narrador, acompanhado pelos comentaristas Junior e Paulo Nunes.

No SporTV, a cobertura iniciará uma hora antes da partida, com o programa Aquecimento SporTV. Daniel Pereira fará a narração, com comentários de Eric Faria e Rafinha, que apresentarão informações sobre as equipes, escalações e análises pré-jogo.

Flamengo x Barcelona

O confronto coloca frente a frente o Flamengo, representante sul-americano e atual campeão do torneio, contra o Barcelona, da Espanha, campeão europeu. A competição é considerada o Mundial de Clubes do futebol de base.

O Rubro-Negro garantiu a classificação para a final ao conquistar a Copa Libertadores da categoria na atual temporada. O time brasileiro busca o bicampeonato contra a equipe espanhola, que chegou a final após vencer o título continental da categoria.

O palco da decisão será mais uma vez o Maracanã. No ano passado, o clube carioca conquistou o torneio, dentro de casa, ao vencer o Olympiacos na decisão. Na época, Filipe Luís, hoje treinador do profissional, comandava a equipe.

Na final do Mundial de 2025, Flamengo e Barcelona se enfrentam neste sábado (23), às 16h30 (de Brasília).