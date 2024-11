Torcedores do Atlético-MG agridem flamenguista (Foto: Reprodução/Redes sociais)







Escrito por Lance! • Publicada em 12/11/2024 - 15:50 • Belo Horizonte (MG)

Após a conquista da Copa do Brasil pelo Flamengo, no último domingo (10), torcedor rubro-negro de 50 anos foi agredido por torcedores do Atlético-MG em um bar da região de Pampulha, em Belo Horizonte, Minas Gerais. O relatório sobre o estado do flamenguista, que continua hospitalizado, foi divulgado pelo portal "Itatiaia" nesta terça-feira (12).

O boletim de ocorrência foi registrado e os três suspeitos foram presos em flagrante pela Polícia Militar de Minas Gerais. Segundo registro, o rubro-negro foi para o bar após a conquista do título do Flamengo e logo encontrou o grupo que iniciou a provocação, seguido pela agressão. O torcedor sofreu traumatismo craniano e lesão na região do olho, além de outras faturas no braço, e foi levado ao Hospital Risoleta Neves.

De acordo com o relatório do hospital, divulgado pela rádio, o exame de tomografia computadorizada do crânio da vítima indicou "fratura do assoalho da órbita direita", além de "pequeno foco hemorrágico". Além da cabeça, o torcedor apresentou com sérias faturas no antebraço.

Ainda no documento, a recomendação era que o paciente fosse transferido para outro hispital, onde fosse possível o auxílio de "neurocirurgia, ortopedia e cirurgia plástica".

Confusão antes, durante e após Atlético-MG x Flamengo

Antes do jogo, um grupo de torcedores do Flamengo — que, segundo relatos, seriam de uma organizada do clube — tentou entrar no estádio sem ingresso e provocou o primeiro tumulto. O policiamento reagiu com disparo de gás de pimenta, bala de borracha e cassetetes. O Lance! ouviu relatos de torcedores empurrados para dentro do estádio sem precisar apresentar ingresso, e de outros que foram barrados no portão mesmo de posse dos bilhetes.

O gol de Gonzalo Plata na reta final de jogo motivou um segundo tumulto. Muita coisa começou a ser arremessada em campo, de copas d'água a bombas. Um fotógrafo que trabalhava na partida ficou ferido. A partida ficou alguns minutos paralisada.

Mas o momento de maior tensão aconteceu após o apito final da decisão da Copa do Brasil. Um grupo de torcedores do Atlético-MG tentou invadir o gramado, o que fez jogadores do Flamengo correrem para o vestiário.

Os baderneiros precisaram ser contidos pelos seguranças do estádio, mas até que a situação fosse controlada houve arremesso até mesmo de gradis metálicos. Chutes e socos também eram desferidos. A Polícia demorou a agir, e quando disparou as primeiras bombas de gás a situação se normalizou.