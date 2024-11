Bruno Henrique irá depor na CPI das apostas - (Foto: Gilson Lobo/AGIF)







Publicada em 12/11/2024 - 17:32 • Rio de Janeiro (RJ)

A Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Manipulação de Jogos e Apostas Esportivas aprovou, na tarde desta terça-feira (12), a convocação de Bruno Henrique, do Flamengo, para depor. O atacante é alvo de investigação por suposta manipulação em partida válida contra o Santos pelo Brasileirão de 2023.

Também nesta terça, a defesa do jogador solicitou o arquivamento do processo e a devolução dos bens apreendidos do atleta. No domingo, após o título da Copa do Brasil, Bruno Henrique disse ser inocente.

- Recebi (a notícia da acusação) de uma forma agressiva. Não esperava da forma que foi. Mas acredito na justiça lá de cima. Deus sempre esteve comigo. Minha vida e a minha trajetória, desde que comecei a jogar futebol, nunca foi fácil. Mas Deus sempre esteve comigo. Estou tranquilo em relação a isso, junto com meus advogados, empresários e pessoas que estão nessa batalha comigo. Peço que a justiça seja feita. Separar o fora de campo de dentro de campo. Como falei agora, tenho uma pessoa que consegue me ajudar mentalmente. Porque da forma que foi não é fácil. Sempre tive uma vida difícil. Nunca foi fácil para mim. Cheguei com muita humildade e respeitando todo mundo e assim vai ser daqui para frente até quando eu parar de jogar. Só tenho que agradecer a Deus pela minha vida e da minha família. Estou muito feliz pelo título - comentou Bruno Henrique ao "SporTV".

Bruno Henrique em campo pelo Flamengo (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

Entenda o cenário envolvendo Bruno Henrique

Bruno Henrique é investigado por ter forçado cartões no confronto com o Santos, realizado no dia 1º de novembro de 2023, pelo Campeonato Brasileiro. Na ocasião, o camisa 27 foi amarelado após cometer falta em Soteldo e recebeu o cartão vermelho por reclamação relacionada ao lance, já nos acréscimos da segunda etapa.

Mais de 50 policiais cumpriram 12 mandados de busca e apreensão em cinco locais distintos, sendo quatro em Minas Gerais (Belo Horizonte, Vespasiano, Lagoa Santa e Ribeirão das Neves), somados ao Rio de Janeiro. Investigações apontam que familiares do atleta e um grupo de apostadores fizeram apostas para o atacante tomar cartões em partida contra o Santos, em novembro de 2023.

Os familiares do jogador tiveram seus nomes divulgados. São eles: Wander Nunes Pinto Júnior (irmão), Ludymilla Araújo Lima (cunhada) e Poliana Ester Nunes Cardoso (prima) estão envolvidos no caso. Ex-jogadores e atletas amadores em Belo Horizonte também estão sob a mira das apurações da Polícia Federal.