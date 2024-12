Gabigol já deu início a sua despedida do Flamengo. Em seu canal no YouTube, o atacante publicou um vídeo se declarando ao clube. Segundo ele, o Rubro-Negro foi o time que ele mais se identificou na carreira. Esse foi o primeiro episódio de uma série na conta do camisa 99 na plataforma.

Além de Gabigol, nomes do futebol, artistas e torcedores participam do vídeo. Romário, ex-jogador do Flamengo, exaltou os feitos do atleta com a camisa rubro-negra.

- Eu passei lá e não tive esses momentos que o Gabriel passou - disse Romário.

A última partida de Gabriel Barbosa pelo Flamengo será no domingo, quando o time carioca recebe o Vitória no Maracanã. O jogo contará com diversas ações em homenagem ao jogador. Veja como comprar o ingresso!

Números do canal de Gabigol no YouTube

O canal de Gabigol no YouTube acumula mais de meio milhão de visualizações. Recentemente, ultrapassou dois milhões de impressões e alcançou o TOP 10 da plataforma em seus primeiros vídeos. Atualmente, o canal conta com 38 mil inscritos.