A eleição à presidência do Flamengo, que será no dia 9 de dezembro (segunda-feira), está gerando desencontros internos. Rodolfo Landim, atual mandatário, entrou na Justiça para alterar uma mudança da Assembleia Geral. Recentemente, foi comunicado que os eleitores só conseguirão votar mediante a apresentação de documento de identificação e a carteira de associado do clube.

- Comunicamos aos associados aptos a votarem nas eleições do Clube de Regatas do Flamengo, agendada para o dia 9 de dezembro de 2024, das 8h às 21h, no Ginásio Hélio Mauricio, que a votação se dará por urnas eletrônicas, sendo imprescindível a apresentação de RG ou CNH ou Documento de Órgãos de Classe que contenha o número do CPF, expedido por órgão público competente, com fé pública em território nacional e a carteira social do Clube de Regatas do Flamengo. A participação e cooperação de todos é fundamental no processo eleitoral - diz o comunicado da Assembleia Geral no dia 24 de setembro, assinado pelo presidente Carlos Henrique Santos.

Rodolfo Landim e Rodrigo Dunshee se posicionam

Em nota oficial, Landim explicou que pediu à Assembleia que revesse a exigência de um dos documentos. Segundo ele, muitos sócios não sabem onde estão as carteirinhas ou as mesmas estão fora da validade.

- Essa exigência, além de desprovida de qualquer razoabilidade, causará tumulto na secretaria do clube, que terá que emitir diversas carteiras em pouco tempo, e poderá desestimular o associado de exercer seu legítimo direito de voto - detalhou o presidente do Flamengo, que será CEO do clube caso Dunshee seja eleito.

Rodolfo Landim ao lado de Rodrigo Dunshee em jogo do Flamengo (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)

Já Rodrigo Dunshee, candidato da chapa UniFla, compartilhou a publicação de Landim, também alegando que sócios estão com as carteirinhas fora da validade.

Outro dirigente que também se posicionou foi Diogo Lemos, que faz parte do Conselho de futebol do Flamengo. Citando o nome de BAP (Luiz Eduardo Baptista), ele fez questionamento.

Quem pode votar na eleição do Flamengo?

Sócios do Flamengo que fazem parte da Assembleia Geral podem participar da votação. As categorias são: grande-benemérito, Benemérito, Emérito, Laureado e proprietário com no mínimo dois anos de vida associativa até o dia 31 de agosto do ano da eleição