Torcedores do Flamengo picharam o muro do Ninho do Urubu, centro de treinamento do time carioca, na madrugada desta terça-feira (3). O motivo? Um pedido inusitado aos jogadores para que "entreguem" a partida contra o Criciúma, pelo Brasileirão, na quarta. Afinal, a equipe catarinense está brigando com o Fluminense, rival do Rubro-Negro, para fugir do rebaixamento.

- Entrega pro Criciúma - escreveu o torcedor.

Além do pedido, o rubro-negro mencionou uma frase dita por Abel Braga, ex-técnico do Tricolor das Laranjeiras, na época em que treinava o time carioca, debochando do Flamengo: "Que se fo** eles". A imagem foi publicada pelo jornalista Venê Casagrande.

Por que picharam o muro? Entenda o cenário

A partida entre Flamengo e Criciúma, fora de casa, é válida pela 37ª rodada do Brasileirão. Na classificação do Brasileirão, o time catarinense é o 17° colocado, com 17 pontos. Já o Fluminense, na 16ª posição, tem 40 pontos.

Flamengo não tem grandes ambições na competição

Campeão da Copa do Brasil, o Flamengo já está confirmado na Libertadores da próxima temporada. Assim, sem chance de ser campeão do Brasileirão, o time de Filipe Luís joga apenas para cumprir tabela. Vale lembrar, no entanto, que a premiação da competição nacional é equivalente à posição em que a equipe termina. Atualmente, o Rubro-Negro é o terceiro colocado.