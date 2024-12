Há um ano, Filipe Luís, técnico do Flamengo, colocou um ponto final na sua carreira como jogador. A despedida dos gramados foi na partida contra o Cuiabá, pela penúltima rodada do Brasileirão, em um Maracanã lotado. O jogo, aliás, contou com diversas ações homenageando ele e Rodrigo Caio, que também se despediu do time carioca naquele dia.

Os agradecimentos para Filipe Luís começaram antes mesmo de a bola rolar. O clube colocou todas as taças que o jogador conquistou no gramado, e chamou familiares do mesmo para posar para fotos. Além disso, ídolos da posição, como Júnior e Athirson, compareceram na cerimônia.

Na entrada dos jogadores em campo, torcedores levantaram um mosaico com a frase "fizeram história", além de uma imagem de Filipe Luís, ainda criança, com o seu avô. O jogador, acompanhado dos filhos, ficou visivelmente emocionado.

Como jogador, Filipe conquistou dois títulos da Libertadores, dois Brasileiros e uma Copa do Brasil, além de outros triunfos.

Trajetória de Filipe Luís como treinador

Logo após pendurar as chuteiras, Filipe Luís iniciou a sua trajetória como treinador. Ele começou na equipe sub-17 do time rubro-negro, conquistando taça diante do Vasco em São Januário. Posteriormente, comandou a equipe sub-20, que conquistou o título do Mundial de Clubes da categoria.

No início de outubro, ele foi efetivado para técnico do time principal. Mudando a cara do Flamengo, ele conquistou a Copa do Brasil diante do Atlético-MG na final.