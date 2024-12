Gabigol irá se despedir dos torcedores do Flamengo no domingo (8) na partida contra o Vitória, às 16h (de Brasília), no Maracanã. O jogo da despedida de Gabigol, que terá uma série de homenagens ao jogador, contará com casa cheia. A venda para o público geral começa na tarde desta quarta.

continua após a publicidade

➡️ Eleição do Flamengo: Landim entra na Justiça contra decisão da Assembleia Geral

Quanto custa o ingresso e como comprar

O site do Flamengo abrirá a venda dos ingressos ao público geral às 16h. O ingresso mais barato para o jogo que marca a despedida do atacante custa R$ 60 (meia R$ 30). Já para os sócios torcedores, a comercialização começou na segunda-feira.

Para adquirir o bilhete, que será personalizado, basta acessar o site flamengo.superingresso.com.br. Além da venda online, o torcedor também pode comprar a entrada nas bilheterias físicas, como no Maracanã. Essas serão abertas apenas na sexta-feira.

continua após a publicidade

Veja os valores

Norte (Flamengo)

- Diamante: R$15,00

- Platina: R$21,00

- Ouro: R$21,00

- Prata: R$24,00

- Público Geral: R$60,00 (meia R$30,00)



Sul (Flamengo)

- Diamante: R$15,00

- Platina: R$21,00

- Ouro: R$21,00

- Prata: R$24,00

- Público Geral: R$60,00 (meia R$30,00)



Leste Superior (Flamengo)

- Diamante: R$17,50

- Platina: R$24,50

- Ouro: R$24,50

- Prata: R$28,00

- Público Geral: R$70,00 (meia R$35,00)

Leste Inferior (Flamengo)

- Diamante: R$20,00

- Platina: R$28,00

- Ouro: R$28,00

- Prata: R$32,00

- Público Geral: R$80,00 (meia R$40,00)

Oeste inferior (Flamengo)

- Diamante: R$25,00

- Platina: R$35,00

- Ouro: R$35,00

- Prata: R$40,00

- Público Geral: R$100,00 (meia R$50,00)

Maracanã Mais (Flamengo)

- Diamante: R$231,25

- Platina: R$293,75

- Ouro: R$293,75

- Prata: R$325,00

- Público Geral: R$700,00 (meia R$387,50)



Sul B (Visitante)

- Visitante: R$60,00 (meia R$30,00)

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Flamengo

Detalhes da cerimônia de despedida de Gabigol

Assim como aconteceu com Diego Ribas, Diego Alves, Filipe Luís e Rodrigo Caio, o Flamengo prepara diversas ações para a despedida de Gabigol A diretoria do clube levará ao Maracanã as taças conquistadas pelo jogador. Na arquibancada, a torcida contará com diversas bandeiras e faixas em alusão ao atleta.

Despedida de Gabigol será neste domingo (8) contra o Vitória, no Maracanã (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

Além do ingresso personalizado, copos com menção ao jogador serão vendidos nos quiosques do estádio.