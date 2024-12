Com a saída de Gabigol do Flamengo, a tão almejada camisa 10 da Gávea, que um dia foi de Zico, estará à disposição. Para muitos torcedores rubro-negros, o jogador que mais se identifica, tecnicamente, com a numeração é Arrascaeta. O uruguaio, aliás, espera que isso aconteça.

Em entrevista ao "GE", o atual número 14 do time carioca revelou o desejo de usar a camisa, e disse que já conversou com a diretoria para uma possível mudança para a próxima temporada.

- Com certeza (risos). É um número que simboliza muito. Eu tenho total respeito e carinho com Gabi. Até já tinha falado com o Bruno Spindel (diretor executivo) aqui. Eu não quero falar nada e nem nenhuma coisa enquanto o Gabi estiver conosco porque eu respeito a presença dele. A gente ficou sabendo que o Gabi não vai continuar conosco, vou esperar essa daí (risos) - disse Arrascaeta.

Arrascaeta sobre despedida de Gabigol

Fora dos últimos jogos desta temporada por conta de um procedimento no joelho direito, Arrascaeta não estará em campo na despedida de Gabigol contra o Vitória. No entanto, ele deve estar presente no Maracanã para o último jogo do companheiro pelo Rubro-Negro.

- Despedidas são sempre muito ruins, né? Mas tenho gratidão enorme por tudo que eu vivenciei. Dentro aqui do clube, ele (Gabigol) me deu as maiores conquistas da minha carreira. Praticamente fizemos a passagem dele toda aqui juntos, chegamos juntos no Flamengo - iniciou Arrasca.

- A verdade é que quero agradecer a ele e desejar a ele o melhor. É um cara que eu sei que vai melhorar e vai demonstrar seu potencial porque já fez muitas vezes isso aí - completou.