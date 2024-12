Mundial de Clubes 2025: veja como ficou o grupo do Flamengo

O Flamengo conheceu, na tarde desta quinta-feira (5), o seu caminho no Mundial de Clubes 2025. Em sorteio em Miami, nos Estados Unidos, ficou definido que o Rubro-Negro, cabeça de chave do Grupo D, irá enfrentar Espérance (TUN), Chelsea (ING) e León (MEX).

A competição da Fifa, que também acontecerá no país norte-americano, será entre os dias 15 de junho e 13 de julho. Ela será disputada como nos moldes antigos da Copa do Mundo, com cada time jogando três vezes na primeira fase. Assim, os dois primeiros de cada grupo avançam às oitavas. O mata-mata será em jogo único.

Troféu do Mundial de Clubes (Foto: Divulgação/Fifa)

O Flamengo estreia contra o Espérance, equipe da Tunísia fundada em 1919. Atualmente, ocupa a quinta posição do campeonato local. Em seguida, o time brasileiro encara o Chelsea, uma das sensações do futebol europeu. O confronto, aliás, pode marcar o reencontro de Filipe Luís com a equipe inglesa.

Por fim, o Rubro-Negro encara o León, do México. No último jogo entre as equipes, os mexicanos derrotaram o Flamengo no Maracanã por 3 a 2, eliminando o time de Jayme de Almeida, na época, da Libertadores.

Ordem dos jogos do Flamengo no Mundial de Clubes 2025

Flamengo x Espérance (TUN)

Flamengo x Chelsea (ING)

Flamengo x León (MEX)